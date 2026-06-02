Marihuana “premium” en aeropuerto: lo que sabe hasta ahora la Senad

Este martes, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) reportó un operativo que resultó en la incautación de una carga de 147 kilogramos de supuesta marihuana “premium” en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi y la detención de tres personas en allanamientos en Asunción y Luque.

La interceptación de esa droga, procedente de Estados Unidos, se produce días después de otra incautación similar de 261 kilos del mismo tipo de estupefaciente, que también llegaron a Paraguay desde el país norteamericano, que fue hallada oculta entre equipaje en un avión privado en la misma terminal aérea.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Jalil Rachid, ministro de la Senad, explicó que la carga incautada hoy llegó a Paraguay “hace un par de días” proveniente del estado de California, bajo la modalidad de encomienda.

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California “es un origen caliente para nosotros porque ahí el consumo (de marihuana) es legal”, dijo el ministro Rachid.

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Tres detenidos

La droga fue enviada en cajas de madera con el “ropaje” de ser obras de arte destinadas al Instituto de Bellas Artes de Asunción, comentó.

Si bien la carga fue identificada hace días, la Senad optó por no incautarla inmediatamente, dejándola en el aeropuerto mientras se llevaban a cabo “trabajos de inteligencia” para identificar a las personas que debían recibirla en Paraguay, relató el ministro Rachid.

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Esos trabajos de inteligencia llevaron a los allanamientos de hoy en Luque y Asunción que culminaron con la detención de tres sospechosos de estar vinculados con el envío: Éver Ramón Suárez (44), Carlos Daniel Díaz (44) y José Carlos Araújo.

Creen que la droga iba a Brasil

Según las primeras averiguaciones de la Senad, la droga iba a ser trasladada a la localidad de Capitán Bado, Amambay –en la frontera con Brasil– para luego ser enviada a territorio brasileño.

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El ministro Rachid dijo que se investigará si la carga de droga incautada hoy tiene relación directa con la marihuana incautada en el aeropuerto el pasado sábado.