Todo lo que se sabe del “narco-jet”, los detenidos y un prófugo

Según explicó la agente del Ministerio Público, todo comenzó cuando un ciudadano estadounidense regresó al hangar privado donde permanecía estacionado el jet privado, señalando que debía retirar varias cargas que habían quedado en su interior.

“Como tenía la llave de acceso a la aeronave, ingresa, procede a descargar y cargarlo en una miniván”, relató la agente del Ministerio Público.

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La situación despertó sospechas entre los funcionarios del hangar, por lo que se solicitó una inspección. Sin embargo, el hombre se negó a que la carga fuera sometida a controles de seguridad. Esto motivó la intervención de personal de la Fuerza Aérea y posteriormente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía.

Durante la inspección realizada, las autoridades encontraron ocho bolsas con paquetes envasados al vacío que contenían la droga.

“Tenemos ocho bolsones que finalmente en el conteo y en el peso preliminar dio cuenta de 262,6 kilogramos de marihuana tipo hachís, que tienen un alto valor en el mercado”, indicó Cubilla.

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Quiénes fueron detenidos y quién es el prófugo

La fiscala confirmó que inicialmente se identificó a cinco personas involucradas en el operativo: dos tripulantes y tres pasajeros.

Tras aterrizar se alojaron inicialmente en un hotel cercano al aeropuerto. Sin embargo, el piloto, identificado como Keith Siilats (47), abandonó Paraguay apenas dos horas después de ingresar.

“Realmente llamó la atención del Ministerio Público que haya registrado una salida tan pronta del país a solo dos horas de haber ingresado”, manifestó.

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La Fiscalía confirmó que el piloto, un ciudadano de origen estonio que actuaba como comandante del vuelo, cuenta actualmente con orden de detención y es considerado prófugo de la justicia paraguaya.

Cubilla explicó que, según los datos recabados con agentes antidrogas de Estados Unidos, el piloto tenía responsabilidades diferenciadas respecto al copiloto y era quien ejercía el control legal y operativo de la aeronave durante el trayecto internacional.

“No hablo de vuelo clandestino, hablo de un vuelo comercial legítimamente habilitado dos horas después de su llegada al país”, aclaró la fiscala respecto a cómo salió del país.

El rol de los tres estadounidenses imputados

Los investigadores sostienen que existen elementos suficientes para vincular a tres ciudadanos estadounidenses con el cargamento de droga: Troy Anthony Vasquez (42), quien alquiló el avión; David Thomas Wise (57), y Marisol Rivas (39).

La fiscala señaló que las evidencias recabadas muestran que los tres pasajeros viajaron desde Panamá hasta Asunción en la misma zona donde estaba almacenada la marihuana.

“Las tres personas procesadas estuvieron sentadas las siete horas de vuelo que duró de Panamá a Asunción en el mismo lugar donde fue transportada la marihuana”, afirmó.

Los sospechosos fueron imputados por tenencia y tráfico internacional de drogas, conforme a los artículos 21 y 27 de la Ley 1340. La Fiscalía también solicitó prisión preventiva.

Según la hipótesis preliminar del Ministerio Público, los tres detenidos fueron quienes introdujeron la carga ilícita al territorio nacional.

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El copiloto colaboró con la investigación

Por otra parte, habló del copiloto, Jabari Stephen Brown(21), quien se convirtió en una figura viral luego de ganar un concurso organizado por el famoso youtuber norteamericano MrBeast.

La fiscala reveló que hasta el momento no existen elementos que permitan sospechar de su participación en el esquema criminal y destacó su colaboración con los investigadores.

“Él refiere: ‘No tenía conocimiento’, y esa respuesta condice con todos los elementos y la evidencia digital incautada”, señaló.

Cubilla indicó además que el joven aportó documentación, registros electrónicos y datos sobre la contratación del vuelo, información que permitió reconstruir la ruta seguida por la aeronave.

Con respecto a si él podrá o no salir del país, indicó que inicialmente no está ligado a la causa pero se está estudiando la manera de “preservar su declaración”, debido a la relevancia que tiene para esclarecer el caso.

Un jet alquilado por más de 91.000 dólares

La investigación también permitió determinar que la aeronave no pertenecía a ninguno de los ocupantes.

Según la documentación incautada, el jet fue arrendado por David Wise, uno de los imputados, mediante una empresa ubicada en California.

“Se ha localizado el contrato de arrendamiento, así como también el valor que figura en 91.485 dólares”, detalló Cubilla.

El contrato tenía vigencia desde abril hasta septiembre de este año.

¿La droga iba a Brasil?

Aunque la Senad estima que la carga tendría un valor cercano a los dos millones de dólares, la Fiscala aseguró que todavía no pueden determinar con certeza cuál era su destino final.

Explicó que este tipo de marihuana posee una alta cotización en el mercado brasileño, pero aún no existen pruebas que permitan confirmar esa hipótesis.

“En este momento no hemos identificado un contacto o un enlace directo que nos permita decir que efectivamente iba para ese mercado”, afirmó.

Cinco celulares serán peritados

Como parte de la investigación, los agentes incautaron cinco dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias especializadas.

“Para nosotros, como investigadores, la evidencia digital resulta clave para poder entender la dinámica y las rutas de contacto”, explicó Cubilla.

Los análisis buscarán identificar comunicaciones, contactos y posibles vínculos con organizaciones criminales internacionales.

Una incautación inédita

La fiscala destacó que el caso presenta características poco habituales para Paraguay debido al origen de la droga, el uso de una aeronave privada de alto costo y la compleja logística empleada.

“Entiendo que es la primera vez que estamos ante un evento donde viene una sustancia prohibida de Estados Unidos a nuestro territorio nacional”, señaló.

Además, recordó que el costo operativo de un vuelo de estas características refuerza la hipótesis de una estructura con importante capacidad económica detrás del cargamento.