Capitán Miranda: Detienen a precandidato a concejal colorado por supuesto abuso sexual en niños

El precandidato a concejal por el partido colorado en Capitán Miranda, Modesto Ruiz Díaz Bustamante (53), fue detenido esta mañana en la Comisaría Primera de Encarnación. El mismo se presentó con un abogado defensor ante la emisión de una orden de captura en su contra.

La solicitud de captura del político fue emitida por la agente fiscal Lorena Castelví el pasado lunes 1 de junio. Ruiz Díaz es sindicado en una causa por supuesto abuso sexual en niños.

La detención se concretó en cumplimiento del Oficio N° 436/26 del Ministerio Público, mediante el cual la titular de la Unidad Penal N° 6 de la Fiscalía de Encarnación presentó el requerimiento para que el ciudadano sea puesto a su cargo y a disposición del Juzgado Penal de Garantías.

El subjefe de la Comisaría Primera, suboficial Hugo Sotelo, detalló que el ciudadano permanece en la sede policial y que aguardan la resolución del juzgado. Indicó que la agente fiscal solicitó la medida de prisión preventiva, que será evaluada por el Juzgado de Garantías.

De acuerdo con el Artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N.° 1680/01 “De la prohibición de la publicación”, se señala: “Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley penal”.

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Precandidato colorado

Modesto Ruiz Díaz es precandidato por el movimiento Colorado Añeteté para concejal de Capitán Miranda. La lista postula al precandidato Ever López en las internas coloradas que se disputarán el próximo domingo.

Los comicios de la ANR en el distrito tienen tres candidatos: Walter Benítez por Honor Colorado; el exintendente Basilio Gura por Causa Republicana, y López por Añeteté. El actual jefe comunal es Luciano Becker (ANR), quien no se postula en los próximos comicios municipales.

La Junta Municipal está compuesta por 12 ediles. El distrito cuenta con 9.528 habitantes, está ubicado a 15 kilómetros de Encarnación y forma parte del Área Metropolitana de la capital departamental.