Sacan Tekoporâ a joven con discapacidad, pero una precandidata de HC aparece como beneficiaria

La maestra jubilada Gloria Alice Benítez Vera reclamó un supuesto direccionamiento del beneficio del programa de protección social Tekoporã, en el distrito de Coronel Bogado, departamento de Itapúa. La misma refirió que los responsables locales sacaron de la lista a su hijo mayor de edad con discapacidad porque ella ya recibe su jubilación del Estado.

Explicó que “el titular del beneficio fue siempre mi hijo, que tiene una discapacidad, pero después de ocho meses, me agregaron como familiar y por tener sueldo del Estado, lo sacaron de la lista”, afirmó. Además, indicó que no está en contra de ello si es un requerimiento del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), pero considera injusto que se aplique solamente con su hijo, mientras otros en situación similar continúan llamativamente cobrando este aporte del Estado.

Benítez refirió que reclamó en varias instancias y, en una de las contestaciones del MDS, fue anexada la lista de los actuales beneficiados en el distrito de Coronel Bogado. Tras inspeccionar la lista, encontró varias irregularidades, entre las que cita a comerciantes, docentes activos y políticos entre los beneficiados por este programa en la ciudad de Coronel Bogado.

La jubilada lamentó que su hijo sea excluido del programa, pero criticó que el sistema debería ser justo para todos y no solo beneficiar a privilegiados.

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Precandidata en la lista

Para la docente retirada, lo más indignante fue hallar el nombre de una precandidata a concejal que se postula por el movimiento Honor Colorado. La política sería una dirigente conocida en la zona, que aparece como beneficiaria en la lista actualizada del MDS y que habría cobrado el beneficio hasta mayo de 2026. Esto quiere decir que la misma cobró el aporte estatal durante la época de campaña inclusive.

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También, según detalló Benítez, la joven trabaja en una reconocida óptica de la ciudad. Sostuvo que “si deben aplicar los criterios, deben ser justos con todos y no solamente cortarlos a algunos”, dijo. Se trataría de Deisy Adaliz Gómez Galeano, según datos del sitio oficial del MDS.

Sobre el motivo por el que su hijo fue excluido y otros casos similares continúan en la lista, indicó que “evidentemente algo se está haciendo mal” y apuntó a que las autoridades del MDS deberían responder a estas inquietudes. No quiso afirmar que exista un trasfondo político en las decisiones, pero dio a entender que actores políticos de la zona tendrían influencias para depurar la lista de beneficiarios de este tipo de aportes estatales.

La coordinadora del programa Tekoporã en la región Sur de Itapúa, Natalia Romero, manifestó que se encuentra de viaje hacia la capital y que, a su retorno, respondería sobre este reclamo. En principio manifestó desconocer la situación.

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Hijo con discapacidad

Por nota 515/2024 del programa Tekoporã, el MDS notificó a la señora Gloria Benítez que su hijo Gregorio Robert Sauchuk Benítez fue beneficiado con el programa, por lo que empezó a figurar en la lista desde agosto de 2024.

El joven tiene un certificado de discapacidad emitido en marzo de 2024 por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), en el que se hace constar que tiene una discapacidad del 91 %, debido a una parálisis cerebral, lo que significa que su funcionalidad está reducida a ser “dependiente total para actividades de la vida cotidiana”.

Entre las condiciones de salud cita una paraparesia espástica de miembros inferiores, retraso mental moderado, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno del espectro autista (TEA), deambulación limitada y dependencia de silla de ruedas.

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Precandidata emite comunicado

La precandidata señalada en el reclamo, Deisy Gómez, emitió un comunicado con relación al tema.

Confirmó que es beneficiaria de este programa, al que accedió hace dos años. En el escrito señala que “en un momento donde me encontraba sin trabajo y como madre soltera, accedí a dicho beneficio legítimamente”, apuntó.

Aclaró que no recibe sueldo del Estado, que es el sostén de su familia y que estudia Formación Docente. Confirmó que tiene un trabajo de medio tiempo y que el subsidio que recibe es de G. 220.000 mensuales.

Concluyó que “no soy culpable de las decisiones de las instituciones del Estado, ni merezco ser expuesta de esta manera”.

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El programa Tekoporã

El programa Tekoporã es un programa social del Gobierno ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Consiste en una Transferencia Monetaria con Corresponsabilidad (TMC) diseñada para mejorar la calidad de vida de las familias en situación de pobreza y extrema pobreza.

El hogar debe estar clasificado bajo los criterios de pobreza o pobreza extrema y contar con ciertos perfiles vulnerables dentro del núcleo familiar. Ninguno de los miembros debe cotizar o ser titular en el Instituto de Previsión Social (IPS) u otro seguro.

Además, el titular no debe ser beneficiario de otros planes sociales del Gobierno de la misma índole.

En el distrito de Coronel Bogado existen 616 beneficiados con el programa Tekoporã del MDS.