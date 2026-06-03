Mujer denuncia amenazas y hostigamiento de su exsuegro

Una mujer identificada como Johnna Riveros denunció ser víctima de constantes amenazas, agresiones y actos de hostigamiento por parte de su exsuegro, a quien acusa de perseguirla desde que se separó de su expareja.

Según relató, la situación se volvió insostenible debido a que vive sola con sus dos hijos menores de edad y asegura que los episodios de amedrentamiento ocurren incluso frente a los niños.

La denunciante afirmó que lleva meses recurriendo a distintas instituciones del Estado en busca de protección, pero sostiene que las medidas adoptadas hasta ahora no lograron frenar los presuntos hechos de violencia.

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“Me sigue amedrentando”

Riveros relató que recientemente sufrió un nuevo episodio de agresión cuando, según su versión, su exsuegro ingresó a su propiedad y la persiguió portando una barra de hierro.

“Desde el año pasado vengo denunciando en la comisaría, en la Fiscalía y en el juzgado. Tengo montones de documentos, pero esta persona sigue viniendo a amedrentarme”, manifestó.

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La mujer sostuvo que debió abandonar temporalmente su lugar de trabajo en varias ocasiones para acudir a su vivienda ante el temor de que ocurriera algún incidente mientras sus hijos permanecían solos.

Además, cuestionó la respuesta de las autoridades. Según indicó, en reiteradas ocasiones recibió como respuesta que la Policía no podía intervenir de manera más contundente.

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Reclama medidas de protección

La mujer manifestó que teme por su integridad física y la de sus hijos, especialmente porque asegura que el denunciado posee armas de fuego.

Por ese motivo, pidió la intervención de la Fiscalía, el Juzgado y la Policía Nacional para garantizar medidas de protección efectivas que impidan nuevos acercamientos.

“Yo no puedo vivir con miedo. Tengo dos criaturas que dependen de mí y no sé qué esperan, si que me maten o que ocurra una tragedia para actuar”, lamentó.

Riveros señaló además que la situación ya afectó su estabilidad laboral y económica, debido a las constantes interrupciones y al estado de preocupación en el que asegura vivir.

Espera una respuesta de las autoridades

La denunciante sostuvo que actualmente vive bajo estrictas medidas de seguridad en su vivienda, utilizando cadenas y candados por temor a nuevos incidentes.

Mientras aguarda respuestas institucionales, reiteró su pedido de protección y reclamó que las denuncias presentadas sean investigadas con celeridad.