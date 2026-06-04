Atraco en Cambyretá: asaltantes se llevaron dinero, joyas y un automóvil en violento robo

Tres hombres armados irrumpieron en una vivienda particular en el barrio San Blas de Cambyretá, la noche de este miércoles cerca de las 20:00. La familia víctima de este asalto fue reducida y encerrada en una habitación, mientras los atracadores revolvían el hogar.

Según la víctima, identificada como Alcibíades Gamarra Noceda (36), los maleantes solicitaban dinero en todo momento. Su pareja sentimental, Andrea Gissela Maciel Portillo, también fue reducida por los maleantes.

Según detallaron a los intervinientes, los asaltantes llegaron a pie hasta la residencia, encapuchados. Primero tomaron a la mujer a punta de arma de fuego, aparentemente pistolas, y posteriormente al dueño de casa.

El subjefe de la Comisaría 24ª, suboficial mayor Félix Insaurralde, detalló que, tras tomar conocimiento del hecho, convocaron a personal de los Departamentos Técnicos de Investigaciones y Criminalística. El caso fue remitido a la agente fiscal de turno, Raquel Bordón.

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Buscaban dinero

Según el informe policial, el grupo armado terminó llevándose G. 9 millones, joyas varias y un automóvil tipo Toyota Allion 2007, color plomo, con matrícula AAJC 460.

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Los investigadores presumen que el grupo criminal tenía conocimiento de que la víctima, que sería un abogado y comerciante, tenía dinero en su residencia.

Sobre el monto robado, Gamarra relató que no pudo depositar en el banco porque cerró tarde su local de venta de electrodomésticos.