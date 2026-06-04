Policiales
04 de junio de 2026 a la - 10:20

Atraco en Cambyretá: asaltantes se llevaron dinero, joyas y un automóvil en violento robo

Cinco hombres en ropa oscura junto a vehículos, uno de ellos con rotulación de Itaipú.
Un grupo de personas se encuentra frente a una casa tras un asalto en Cambyretá.Gentileza

Un violento atraco domiciliario ocurrió la noche de este miércoles en el distrito de Cambyretá. La víctima sería un comerciante y refirió que los asaltantes se llevaron dinero, joyas y un automóvil.

Por Sergio González

Tres hombres armados irrumpieron en una vivienda particular en el barrio San Blas de Cambyretá, la noche de este miércoles cerca de las 20:00. La familia víctima de este asalto fue reducida y encerrada en una habitación, mientras los atracadores revolvían el hogar.

Según la víctima, identificada como Alcibíades Gamarra Noceda (36), los maleantes solicitaban dinero en todo momento. Su pareja sentimental, Andrea Gissela Maciel Portillo, también fue reducida por los maleantes.

Según detallaron a los intervinientes, los asaltantes llegaron a pie hasta la residencia, encapuchados. Primero tomaron a la mujer a punta de arma de fuego, aparentemente pistolas, y posteriormente al dueño de casa.

Hombre de espaldas en habitación desordenada, con camiseta y pantalones cortos, preparándose para salir.
Violento atraco en una vivienda del barrio San Blas en Cambyretá.

El subjefe de la Comisaría 24ª, suboficial mayor Félix Insaurralde, detalló que, tras tomar conocimiento del hecho, convocaron a personal de los Departamentos Técnicos de Investigaciones y Criminalística. El caso fue remitido a la agente fiscal de turno, Raquel Bordón.

Lea más: Capitán Miranda: Detienen a precandidato a concejal colorado por supuesto abuso sexual en niños

Buscaban dinero

Según el informe policial, el grupo armado terminó llevándose G. 9 millones, joyas varias y un automóvil tipo Toyota Allion 2007, color plomo, con matrícula AAJC 460.

Automóvil plata sin personas, estacionado en un camino rural rodeado de vegetación en Paraguay.
Imagen del vehículo robado en el asalto.

Los investigadores presumen que el grupo criminal tenía conocimiento de que la víctima, que sería un abogado y comerciante, tenía dinero en su residencia.

Sobre el monto robado, Gamarra relató que no pudo depositar en el banco porque cerró tarde su local de venta de electrodomésticos.