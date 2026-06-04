Condenan a Alemão por el crimen del intendente José Carlos Acevedo

El entonces intendente de José Carlos Acevedo Quevedo, de 51 años de edad, sufrió un atentado a tiros el 17 de mayo de 2022 frente a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, que es la capital del departamento de Amambay.

El ataque fue perpetrado por al menos cuatro hombres, tres de los cuales bajaron y dispararon, y uno que quedó al mando del automóvil utilizado, un Volkswagen Polo robado en Brasil.

Acevedo murió cuatro días después, el 21 de mayo de 2022, en el sanatorio privado Viva Vida de la misma ciudad.

Fue intendente durante cuatro periodos consecutivos, en representación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Correlación balística

En la escena del crimen, quedaron esparcidas las vainas (bala piré) expulsadas por las armas disparadas por los sicarios.

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Un análisis balístico permitió saber que una de las armas usadas el 17 de mayo de 2022 en el atentado contra José Carlos Acevedo fue una pistola Glock calibre 9 milímetros.

Esta arma ya había sido disparada el 3 de julio de 2021 contra un grupo de manifestantes que intentaron cerrar la ruta en el municipio de Iturbe, departamento de Guairá.

Video: Este fue el incidente donde se usó el arma con el cual atentaron contra el intendente de PJC

Cuando eso, la pistola estaba en poder del ahora condenado Ronny Ayala Benítez, paraguayo, de 35 años, alias Alemão, quien trabajaba como guardaespaldas de Vilma Lucila Macchi viuda de Morales y Silvana María Morales Macchi, que son la mamá y la hermana del asesino condenado Gregorio “Papo” Morales, respectivamente.

Justamente, a raíz de que Ronny fue el último poseedor comprobado de esa pistola, fue detenido el 4 de julio de 2022 en Encarnación, la capital del departamento de Itapúa.

Condena por el crimen de José Carlos Acevedo es por complicidad

Inicialmente, la investigación estuvo a cargo del fiscal Federico Tadeo Delfino Ginés, pero después tomó el caso el fiscal Carlos Alejandro Cardozo Pereira, quien de hecho fue el que representó al Ministerio Público (MP) en el juicio oral que terminó ayer miércoles en el Palacio de Justicia de Asunción.

En la última sesión, el Tribunal de Sentencia condenó a Ronny a 15 años de cárcel por homicidio doloso, en carácter de cómplice, específicamente bajo la modalidad de provisión del arma homicida.

Básicamente, no se pudo comprobar que él haya participado directamente en el ataque, pero sí que por lo menos entregó la pistola a los sicarios.

El Tribunal estuvo presidido por David Federico Rojas Dos Santos e integrado por María Luz Martínez Vázquez y Dina Marchuk Santacruz.