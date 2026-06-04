Elecciones internas: “alerta 100%” de la Policía, desde el sábado

La Policía Nacional desplegará un operativo de seguridad en todo el territorio nacional ante las elecciones municipales internas que se celebrarán este domingo 7 de junio.

Al respecto, el comisario Manuel Llamas confirmó que esto se da en coordinación con la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Asimismo, detalló que la cobertura policial se extenderá en los 17 departamentos del país y la capital, Asunción, entre 1.226 locales de votación preparados para más de 4.300.000 electores.

Por otra parte, aseguró que se trabajará con el Ministerio Público para abordar casos en los que existan delitos electorales u otro tipo de irregularidades. También la Policía Nacional ya estará en “alerta de seguridad 100%” desde las 00:00 del sábado 6 de junio, según anunciaron.

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Elecciones y las prohibiciones

La Policía también recordó que se deben respetar las disposiciones del Código Electoral, que entre las principales prohibiciones se encuentran:

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Portar armas de cualquier tipo

Aglomeración de personas en un radio inferior a 200 metros de los locales de votación.

Ingresar al cuarto oscuro acompañado (salvo excepciones por discapacidad) o con teléfonos celulares, cámaras fotográficas o cualquier dispositivo de grabación

Por otra parte, para ejercer el derecho al voto, los electores deberán presentar su cédula de identidad civil original.

Por su parte, la fiscala Sandra Ledesma confirmó que desde la Fiscalía se viene “trabajando coordinadamente” con la Policía y el TSJE para el operativo. También aseguró que las denuncias se podrán realizar dentro de los locales de votación y rápidamente serán avisadas al Ministerio Público.

“En cada local de votación estarán los policías. Ahora hay una suerte de que todo el mundo va a acompañado (al momento de votar), eso no se puede salvo discapacidad visual o motriz. La Fiscalía insta a los municipios a hacer la limpieza de la propaganda electoral; hay calles inundadas de propaganda”, mencionó a ABC TV.

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