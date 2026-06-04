Hombre detenido por agredir a su “concubina” menor de edad embaraza y a su suegra

Un ciudadano de nacionalidad argentina, según su documento de identidad, residente en Encarnación, fue detenido por la Policía Nacional, sindicado como autor de una agresión física y verbal hacia su pareja y su suegra, la madrugada de este jueves, en un inquilinato del barrio 3 de Mayo.

El detenido fue identificado como Luis Armando Bogado (30). La víctima sería una menor de edad de 16 años, quien es “concubina” del hombre y con quien convivía e incluso, según la denuncia está en estado de gravidez.

La madre de la menor, una mujer de 33 años, se habría apersonado para defender a su hija, pero también fue agredida físicamente por este hombre. Agentes de la Comisaría 40ª tuvieron que intervenir para aprehender al presunto agresor.

La agente fiscal de turno, Raquel Bordón dispuso la detención del mismo, por el supuesto hecho de violencia familiar. No se descarta que se abra una investigación por estupro, debido a la convivencia con una menor de edad.

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El episodio de violencia

El relato de las víctimas indica que el hombre aparentemente era constantemente violento con su pareja. Vive con la menor de edad hace un año y medio aproximadamente, es decir, desde que la misma tenía por lo menos 15 años. Actualmente, la adolescente está embarazada de seis meses.

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La madre señaló que recibió una llamada de su yerno, quien le decía que vaya a buscar a su hija, porque habían discutido. Al llegar al sitio, la mujer de 33 años también fue agredida por este hombre. Señalaron que no descartan que el agresor estuviera bajo los efectos de estupefacientes.

La adolescente embarazada se encerró en el baño mientras llegaron sus familiares y la policía a intervenir. Aparentemente, sufrió golpes en la panza, por lo que será sometida a estudios para revelar el estado de salud del nonato.