¿Almir de Brum vio helicópteros del CODI mientras estaba secuestrado? Esto revela el mando militar

El general Alberto Gaona, comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), reveló que Almir de Brum logró percibir la presencia de fuerzas militares mientras permanecía secuestrado en la zona de la Reserva Morumbí.

“Lo que mencionó es que, en algún momento de su estado de cautivo, vio a los helicópteros del CODI pasar por encima de ellos. Fue cerca de la reserva Morumbí. Eso ocurrió en abril”, señaló.

Según indicó, a partir de este dato, las fuerzas de seguridad concentran sus investigaciones en la Reserva Morumbí, conocida también como ex Marina Cué, donde presumen que el colono permaneció cautivo durante gran parte de su secuestro.

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CODI asegura que recorrió el 95% de la Reserva Morumbí

Ante cuestionamientos por no haber ubicado al colono antes de su escape, Gaona indicó que los equipos de seguridad ya incursionaron en la Reserva Morumbí y que se logró recorrer aproximadamente el 95% del área.

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El comandante rechazó las críticas sobre una supuesta inacción de las fuerzas de seguridad y sostuvo que las operaciones comenzaron el primer día del secuestro. Explicó que inicialmente se actuó con cautela debido a las amenazas del EPP y con el objetivo de resguardar la vida de la víctima.

“No comparto esa palabra que dicen de no hacer nada. Desde el día 1 estábamos haciendo operaciones”, expresó.

¿Por qué no encontraron a Almir de Brum durante su vuelta?

Consultado sobre cómo no pudieron encontrarse al colono, quien caminó durante cinco días tras haber escapado de sus captores, el general refirió que “es una probabilidad que aconteció”.

“Realmente es algo que no nos puede explicar pero ocurrió (cómo no se pudo topar con algún militar a su vuelta). Desde el momento en que estamos trabajando en eso, ya son como 40 operaciones de infiltración en la Reserva Morombí”, añadió.

Almir de Brum identificó a algunos miembros del EPP

El general también informó que el colono logró reconocer a algunos integrantes de la organización criminal durante el cautiverio.

“Hay gente que son parte del equipo viejo y también algunas personas que él no pudo identificar”, indicó.

Según comentó, uno de los aspectos mencionados por la víctima es que recibió un trato adecuado por parte de sus captores desde el inicio del secuestro.

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Así logró escapar de sus secuestradores

Gaona reveló que, según el relato de la víctima, Almir de Brum consiguió escapar de sus captores el sábado. Posteriormente, llegó hasta una vivienda donde solicitó un teléfono celular para comunicarse con sus familiares.

La familia tomó conocimiento de la situación durante la mañana antes que las autoridades, mientras que el CODI fue informado cerca del mediodía.

Familia recibe custodia policial

El comandante señaló que la Policía Nacional brinda seguridad a la familia por disposición fiscal, aunque no descartó una eventual cooperación de efectivos militares.

Gaona informó que Almir de Brum ya fue entrevistado por un psicólogo forense. Comentó que, según la evaluación preliminar, se encuentra en buen estado general de salud y presenta únicamente secuelas propias de una situación prolongada de cautiverio.