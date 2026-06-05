Ministro de Defensa cambia de versión: ¿Almir de Brum se escapó o lo liberó el EPP?

El colono Almir de Brum retornó ayer a su hogar tras permanecer secuestrado desde febrero pasado, hecho atribuido al autodenominado EPP.

Según lo revelado por su padre, Valmir de Brum, el joven logró escapar de sus captores y caminó durante cinco días por el monte buscando ayuda. De ese modo, desmintió las versiones que sugerían un pago de rescate.

El titular del Ministerio de Defensa Nacional, Óscar González, cambió de postura este viernes, luego de haber afirmado que su liberación se dio debido a que los secuestradores “ya no tenían ninguna posibilidad de movilizarse”.

Almir de Brum, ¿se escapó o lo liberaron?

González respaldó esta mañana la versión de la familia, apoyándose en las primeras declaraciones del colono al recuperar su libertad. “Escapado, porque fue eso lo que manifestó Almir al llegar a su casa”, declaró.

El ministro descartó el relato de que sea una estrategia familiar para evitar complicaciones legales o represalias del grupo criminal.

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Refuerzo de seguridad tras su vuelta

Tras el retorno del colono, el ministro González aseguró que la residencia de Almir de Brum cuenta actualmente con custodia reforzada y que la atención a la familia es una prioridad para el Gobierno Nacional en esta etapa de contención.

El siguiente paso estratégico, según el ministro, es intensificar los trabajos de inteligencia y operativos en la zona para lograr la captura de los responsables del secuestro.

En cuanto a la efectividad de los operativos contra el EPP, el ministro González rechazó las críticas sobre un supuesto fracaso en la lucha contra los grupos armados. Por el contrario, afirmó que el balance del trabajo estatal es “absolutamente favorable al Estado paraguayo” desde la creación del Comando de Defensa Interna (CODI) en 2014.

Según el titular de Defensa, la intervención del CODI ha logrado evitar que el EPP cumpla sus objetivos estratégicos, tales como la toma del poder por la fuerza, la expansión de nuevas células y el intento de “urbanizar” su lucha criminal en los departamentos de Concepción y San Pedro, donde -afirmó- anteriormente operaban con mayor libertad.

Gobierno: captura o baja de los integrantes

A pesar de los logros mencionados, el ministro reconoció que el Gobierno aún no declara una victoria definitiva. Afirmó que recién se sentirán satisfechos una vez que no existe ni un solo miembro del EPP.

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González, aunque pidió paciencia, remarcó que el despliegue militar y policial continuará con el objetivo innegociable de poner a estos criminales a disposición de la Justicia.

Asimismo, reiteró que, en caso de que los miembros de l grupo criminal opongan resistencia armada, las fuerzas del orden procederán a darlos de baja.