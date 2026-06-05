El relato del padre de Almir de Brum tras su escape del EPP

La familia de Almir de Brum vive horas de alivio luego de que el joven productor agrícola lograra recuperar su libertad tras permanecer 103 días secuestrado por el autodenominado EPP. Su padre, Valmir de Brum, relató este viernes que el joven amaneció en buenas condiciones y compartiendo con sus seres queridos luego de una larga pesadilla.

“Estamos muy contentos. Amaneció bien, despertó a las 4:00, ya estamos tomando mate y café. Estamos de lujo”, expresó para ABC Cardinal.

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Según comentó, Almir presenta algunas lesiones menores producto de su permanencia en el monte y de la fuga. “Su pierna está un poco machucada, pero poca cosa. No tiene nada roto, solamente algunos cortes por estar en el monte”, explicó.

La llamada que puso fin a 103 días de angustia

Valmir recordó que a las 12:05 recibió la llamada más esperada desde el secuestro de su hijo.

“Él me llamó y me dijo dónde estaba”, señaló, confirmando que fue el propio Almir quien relató haber escapado de sus captores. El productor había sido secuestrado en febrero mientras trabajaba en una zona rural de Canindeyú.

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De acuerdo con el relato de su padre, Almir aún no pudo brindar demasiados detalles sobre las circunstancias de su cautiverio.

“Él dice que escapó. No puede decir bien cuántos eran porque no podía mirar. Cuenta que caminó mucho y que estuvo al lado de ellos en todo momento”, comentó.

“Más festejando que hablando”

Valmir reconoció que hasta ahora las conversaciones con su hijo han sido escasas debido a la emoción del reencuentro.

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“Estamos más festejando que hablando. Poco hablamos”, indicó.

Paralelamente, detalló que tanto la vivienda familiar como los locales comerciales de la familia permanecen bajo resguardo policial.