Microtráfico: Mujer aprovechó arresto domiciliario para vender drogas a los chicos de un asentamiento de Ypané

La supuesta jefa del microtráfico fue identificada como Silvina Duarte, de 43 años, afincada en el asentamiento 29 de Agosto de la ciudad de Ypané, donde aparentemente manejaba a su antojo la distribución de drogas, especialmente el crack y la cocaína.

Irónicamente, la mujer estaba gozando de medidas alternativas a la prisión en el marco de un proceso de tenencia y comercialización de drogas de 2022.

Los mismos vecinos denunciaron que los deliverys de la mujer ya estaban ofertando la droga en los establecimientos educativos de la zona a la vista de todos aprovechando la impunidad con que operan gracias a la inoperancia cómplice de las autoridades policiales de la zona, según relataron.

Delivery cayó durante operación contra el microtráfico

Durante la operación que fue ejecutada por efectivos del departamento Antinarcóticos de la Policía ayer, también fue detenido Brahian Manuel Marquez Ortiz (18), que según los investigadores sería uno de los deliverys de la sospechosa.

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En la propiedad intervenida se encontraron alrededor de 400 dosis de crack distribuidos en varios paquetes dispuestos para la venta, que fueron incautadas como evidencias y entregadas al Ministerio Público.

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Según la denuncia de los vecinos, Silvina formaría parte de una estructura criminal que se dedica a la distribución a gran escala de la droga en los barrios periféricos y asentamientos ubicados entre las localidades de Ypané y Guarambaré.

Aunque los vecinos señalaron que no tienen evidencias, sospechan que los narcos pagan a algunos policías corruptos instalados en la zona para que puedan “trabajar” con total impunidad.

Vecinos de Ypané, alarmados por la proliferación de “zombies”

Según los pobladores, estos narcos convirtieron algunos asentamientos en tierra de zombies, donde a cierta hora de la tarde casi todos los jóvenes deambulan como perdidos en tiempo y espacio por los efectos de la droga.

Pero una vez que se les termina el efecto de la droga, estos mismos chicos caen en la etapa del síndrome de abstinencia y salen a asaltar y robar todo lo que pueden para comprar más crack. Esto a su vez genera una terrible sensación de inseguridad ya que preferentemente los adictos atacan a mujeres y niños de la comunidad.

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Precisamente para exteriorizar estos reclamos, grupos de vecinos del asentamiento 29 de Agosto se manifestaron frente a la sede de la comisaría jurisdiccional, la Centro 02 de la compañía Potrerito de Ypané.