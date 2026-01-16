Allanamiento en Ypané deja drogas incautadas y una mujer detenida

Una comitiva fiscal y policial allanó un inmueble ubicado en el asentamiento 3 de Junio de la ciudad de Ypané, procedimiento que derivó en la incautación de drogas y la aprehensión de una mujer, presuntamente dedicada al microtráfico en la zona.

El operativo estuvo encabezado por el agente fiscal Fernando Meyer, del Área III – Sur de Central, y fue ejecutado por el Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, a través de la Oficina Técnica N.º 1 de Ñemby.

Drogas fraccionadas y dinero en efectivo

Durante la intervención, los intervinientes incautaron supuesta marihuana con un peso total de 23,46 gramos, distribuida en dosis listas para la venta, además de 20,97 gramos de supuesta cocaína tipo crack, que una vez dosificada equivaldría a aproximadamente 130 dosis. También fue hallado un plantín de supuesta marihuana.

Como parte de las evidencias, se confiscaron aparatos celulares y dinero en efectivo de distintas denominaciones, elementos que serán analizados en el marco de la investigación fiscal.

Detenida ya contaba con prisión domiciliaria

La persona detenida fue identificada como Celsa Lara viuda de Prieto, quien ya contaba con una medida cautelar de arresto domiciliario por transgresión a la Ley N.º 1340/88, en una causa correspondiente al año 2022.