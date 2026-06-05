Ñemby: Fiscalía solicita juicio para hombre acusado por crueldad animal

La fiscala Lourdes Bobadilla, titular de la Unidad Penal de la Fiscalía Zonal de Ñemby, presentó acusación y también solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa contra un hombre procesado por presunto maltrato animal.

Según los antecedentes, el acusado habría mantenido en su vivienda a dos perros en condiciones de abandono, sin proporcionarles los cuidados básicos ni la atención veterinaria necesaria y por esto último.

De acuerdo a una pesquisa, en diciembre del 2025 vecinos del barrio Pa’i Ñu denunciaron que el hombre, de 40 años de edad, tenía a los perros en las mencionadas condiciones.

Una perra de raza pitbull llamada “Manchi”, se encontraba en estado caquéctico con una de las patas severamente inflamada y afectada por larvas, además de presentar una profunda miasis facial que le provocó la pérdida de un ojo. Finalmente, el animal falleció a causa de las graves lesiones que padecía.

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Allanamiento en la vivienda del sospechoso

El 6 de diciembre de 2025, una comitiva fiscal y policial allanó la vivienda del sospechoso y durante el procedimiento se constató que “Manchi” había sido enterrada en el patio de la propiedad.

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Luego de esto, la necropsia determinó que el animal padecía caquexia, anemia, autólisis moderada y dermatitis necrotizante severa, focalmente extensa y subaguda con presencia de larvas.

El segundo animal, una perra mestiza llamada “Sasha”, también presentaba un estado de extrema delgadez, secreciones oculares en ambos ojos y una infestación de ectoparásitos.

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