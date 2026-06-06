Motociclista quedó incrustado en la cabina de un camión cuyo conductor escapó

El motociclista fallecido hoy en Santa Rita fue identificado como Milciades Araújo Barreto, de 38 años, quien circulaba al mando de una motocicleta Kenton GTS 200 roja, con matrícula 274 CDL.

El segundo vehículo involucrado en la tragedia fue un camioncito de la marca Kia Bongo blanco, con matrícula XAO 373, cuyo conductor abandonó el sitio y escapó a pie.

De acuerdo a los datos obtenidos por efectivos de la comisaría jurisdiccional, la 18° de Santa Rita, poco antes de las 07:00 de hoy la motocicleta se desplazaba a gran velocidad por la ruta PY 06 de sur a norte.

En el momento en que el motociclista alcanzó la zona conocida como compañía Verde, el camión que circulaba por la misma vía pero en dirección contraria efectuó una maniobra de adelantamiento a otro vehículo.

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En ese momento el Kia salió al paso de la motocicleta y por la velocidad con que ambos circulaban colisionaron frontalmente. A raíz de la violencia del impacto, el motociclista rompió el parabrisas y quedó incrustado en la cabina donde falleció.

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En tanto que su motocicleta explotó en llamas y el fuego fue apagado por los primeros bomberos que llegaron al sitio. Aparentemente el conductor del camión tras salir del susto y al ver lo que había causado aprovechó la confusión de los presentes para escapar del lugar.

Agentes de Investigaciones de la comisaría jurisdiccional están investigando el caso para identificar al conductor del camión quien hasta el momento permanece en el anonimato, según informaron.