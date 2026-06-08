Caso María Fernanda: mañana podrían resolverse los últimos recursos e iniciar el juicio oral

Desde el Ministerio Público estiman que, de resolverse estas incidencias, el juicio podría comenzar oficialmente durante la tarde.

La fiscal Noelia Montanía explicó que en la última sesión el Tribunal de Sentencia ya había resuelto los incidentes promovidos por las defensas, así como las contestaciones presentadas por la Fiscalía y la querella adhesiva. Sin embargo, los abogados de los acusados anunciaron la presentación de recursos de reposición, lo que obligó a fijar una nueva audiencia.

“Mañana estaríamos escuchando sus recursos a los efectos de posteriormente preparar nuestras respectivas contestaciones”, señaló la representante del Ministerio Público.

La agente fiscal indicó que las decisiones sobre los recursos de reposición se adoptan de manera inmediata cuando son planteados durante la audiencia, por lo que existe la expectativa de que el mismo martes puedan quedar resueltas todas las cuestiones pendientes.

“Las decisiones con respecto a los recursos, cuando es en audiencia, son en forma inmediata; se resuelve en el día y luego ya, si Dios lo permite, estaríamos iniciando en forma oficial el juicio oral y público”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según precisó, la audiencia se desarrollará en doble turno, por la mañana y la tarde, y el inicio formal del juicio podría producirse en horas de la tarde si no surgen nuevas incidencias procesales.

Situación del principal sospechoso

Consultada sobre la situación del principal acusado, quien era menor de edad al momento del crimen, la fiscal confirmó que continúa bajo una medida de internación y que su juicio también está previsto para el 16 de este mes, aunque deberá realizarse mediante un procedimiento distinto debido a su condición de adolescente al momento de los hechos.

Montanía explicó además que recientemente se amplió una de las imputaciones en su contra tras nuevas diligencias investigativas realizadas por el Ministerio Público.

“Encontramos más información que, según nuestro entendimiento, amerita otros tipos legales que fueron vulnerados”, indicó.

La ampliación se refiere específicamente al supuesto hecho punible de violencia familiar en perjuicio de la víctima, en este caso contra otra adolescente quien supuestamente era la novia oficial del supuesto asesino de María Fernanda Benítez. La diligencia fue presentada el pasado 26 de mayo.

En lo que respecta a la Unidad Fiscal a su cargo, la agente confirmó que mantiene dos imputaciones contra el joven, aunque aclaró que existen otras imputaciones y acusaciones promovidas dentro de la causa principal por otros hechos investigados.