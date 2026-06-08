San Pedro del Paraná: hallan cadáver de septuagenario e investigan posible homicidio

Agentes de la Comisaría 49ª reportaron el hallazgo del cadáver de un hombre de 79 años, en una vivienda de la compañía Potrerito del distrito de San Pedro del Paraná, durante la madrugada de este domingo, aproximadamente a las 3:00.

La víctima fue identificada como Sinforiano Pedrozo, quien fue hallado con tres heridas de arma blanca en el cuello. El hombre estaba tendido sobre su cama, ensangrentado, según el informe policial.

Los intervinientes informaron que el hallazgo fue reportado por el hijo del occiso, Francisco Pedrozo Bernal (50).

El médico forense Luis Vega determinó la presunta causa de muerte como shock hipovolémico, con aproximadamente 8 horas de fallecimiento.

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Investigan posible homicidio

Los investigadores refieren que el arma homicida fue hallada arrojada en una letrina, ubicada a 50 metros de la vivienda. El denunciante e hijo de la víctima refirió que, tras encontrar a su padre ensangrentado, tomó el cuchillo y lo arrojó a la letrina.

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Posteriormente, retiró y entregó el arma a la Policía. Manifestó que actuó de esta manera por la impresión ante la escena en la que encontró a su padre y alegó que piensan que se trató de un suicidio.

Según el sistema informático de la Policía Nacional, Francisco Pedrozo tiene antecedentes por supuesto abuso sexual en niños en el año 2022.

En el lugar fueron convocados personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística; además, informaron al agente fiscal de turno, Rolando Ortega.