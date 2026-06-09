Concepción: cajera que fue retenida como rehén está en terapia intensiva

Durante la mañana hoy un hombre tomó como rehén a una trabajadora de un local gastronómico en Concepción. Luego de tres horas de negociaciones con las autoridades de seguridad, la Policía abrió fuego contra Aníbal Cayetano Ramírez Ortiz (45) luego de que este haya herido con un cuchillo a la cajera.

El agresor también intentó herir al comisario Jorge Vidallet, jefe de investigaciones de Concepción, quien formaba parte de la negociación y fue quien realizó el disparo.

La mujer, identificada como María Liz Cañete Peralta (39), se encuentra internada en terapia intensiva por las heridas que le fueron provocadas con un cuchillo.

El director médico del Hospital Regional de Concepción, José Silva, informó que además de las heridas en su brazo, la víctima también presenta una herida penetrante en el tórax con afectación pulmonar, al igual que una fractura costal, de acuerdo con el reporte del corresponsal de ABC, Aldo Rojas.

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Atacante “deliraba” y fue herido

Tras las negociaciones, el comisario Vidallet precisó que el atacante “deliraba”, ya que alegaba tener una enfermedad contagiada por “radiación” y también solicitaba hablar con el embajador de los Estados Unidos o el Presidente de la República.

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Asimismo, al igual que su víctima, el hombre permanece internado en terapia intensiva, ya que el disparo le impactó en el rostro.

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