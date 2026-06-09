Policiales
09 de junio de 2026 a la - 17:16

Concepción: cajera que fue retenida como rehén está en terapia intensiva

El cuchillo que utilizó el atacante para herir a la trabajadora entre las evidencias en el local gastronómico.
El cuchillo que utilizó el atacante para herir a la trabajadora entre las evidencias en el local gastronómico.

Este martes se registró una toma de rehén en Concepción donde una trabajadora fue víctima y resultó herida. La mujer está en terapia intensiva, al igual que el atacante, quien fue disparado por la Policía Nacional.

Por ABC Color

Durante la mañana hoy un hombre tomó como rehén a una trabajadora de un local gastronómico en Concepción. Luego de tres horas de negociaciones con las autoridades de seguridad, la Policía abrió fuego contra Aníbal Cayetano Ramírez Ortiz (45) luego de que este haya herido con un cuchillo a la cajera.

El agresor también intentó herir al comisario Jorge Vidallet, jefe de investigaciones de Concepción, quien formaba parte de la negociación y fue quien realizó el disparo.

La mujer, identificada como María Liz Cañete Peralta (39), se encuentra internada en terapia intensiva por las heridas que le fueron provocadas con un cuchillo.

La mujer herida es asistida por un bombero voluntario de Concepción. Foto: Aldo Rojas.
La mujer herida es asistida por un bombero voluntario de Concepción. Foto: Aldo Rojas.

El director médico del Hospital Regional de Concepción, José Silva, informó que además de las heridas en su brazo, la víctima también presenta una herida penetrante en el tórax con afectación pulmonar, al igual que una fractura costal, de acuerdo con el reporte del corresponsal de ABC, Aldo Rojas.

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Atacante “deliraba” y fue herido

Tras las negociaciones, el comisario Vidallet precisó que el atacante “deliraba”, ya que alegaba tener una enfermedad contagiada por “radiación” y también solicitaba hablar con el embajador de los Estados Unidos o el Presidente de la República.

Camioneta policial en primer plano con distintivos, personas en el fondo, un día nublado que agrega tensión a la escena.
Policías y civiles se reúnen en la calle durante un operativo en San Blas, Concepción, por una toma de rehén.

Asimismo, al igual que su víctima, el hombre permanece internado en terapia intensiva, ya que el disparo le impactó en el rostro.

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