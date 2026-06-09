Detienen a tres hombres en San Rafael del Paraná tras ofrecer armas hurtadas en Caazapá

En el marco de la investigación de un caso de hurto especialmente grave cometido el lunes en la ciudad de Tava’i (Caazapá), tres hombres fueron detenidos por ofertar las mismas en la compañía Naranjito del distrito de San Rafael del Paraná. El operativo de inteligencia fue realizado por agentes del Departamento de Investigaciones de Caazapá.

Los detenidos fueron identificados como René Valentín Pintos (36), Marcio Ferreira Suárez (43) y Mauricio Guzmán Arce (31), este último con antecedentes por robo agravado, según el sistema informático de la Policía Nacional.

En poder de los mismos fueron recuperadas las armas denunciadas como hurtadas: una escopeta modelo Argentinc 1879, calibre y más detalle a determinar, con culata de madera color cedro; una escopeta con culata de madera color marrón; y un rifle de presión marca Model, modelo QB12, cal. 5.5 mm, industria china, con culata de polímero color negro.

Además, se incautaron tres celulares y un automóvil Toyota Premio (2004), de color blanco perla, con matrícula BHA 138, en el que circulaban los sindicados.

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Ofertaron las armas

Los investigadores relataron que recibieron informaciones de que estos sujetos estaban ofreciendo las armas, por lo que procedieron a localizarlos. Fueron hallados circulando en el vehículo cuando los abordaron y los detuvieron.

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Tras la inspección, corroboraron que las armas estaban dentro del rodado. Los elementos incautados y los detenidos fueron trasladados hasta la Comisaría Tercera de San Juan Nepomuceno.

La detención se concretó este lunes a las 14:00, según el informe policial. La causa es investigada por el agente fiscal de la Unidad Penal N.º 2 de San Juan Nepomuceno, José Núñez.

Los intervinientes explicaron que el hurto de armas es catalogado como “especialmente grave” (art. 164 del Código Penal), lo que aumenta la expectativa de pena hasta 10 años de prisión, a diferencia de un hurto.