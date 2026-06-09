Encarnación: Sexagenario resultó herido tras forcejear con presunto ladrón

Un poblador del barrio Pacucuá de Encarnación, identificado como Oliver Iriarte (65), resultó herido en la mano con un destornillador tras forcejear con un extraño que ingresó a su vivienda, con la presunta intención de hurtar objetos de valor. El hecho habría ocurrido cerca de las 22:30 de este lunes.

Tras la denuncia, los agentes de la Comisaría Segunda de Encarnación lograron capturar al supuesto autor del hecho. Fue identificado como Francisco David Luna González (28), paraguayo domiciliado en el mismo barrio.

Según la denuncia radicada por la expareja de la víctima, Gladys Giménez, este hombre fue identificado por el agredido e incluso dio la descripción de la vestimenta con la que fue detenido el joven.

La agente fiscal de turno, Angelina Arriola, dispuso la detención del joven, que quedará a cargo del Ministerio Público en la sede policial.

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Presunto agresor

Los intervinientes relataron que cuando localizaron a Luna, conocido con el alias de “Luna’i”, este intentó huir corriendo de la policía. Metros después fue aprehendido por los uniformados.

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El hombre cuenta con antecedentes por violencia familiar del año 2018 y supuesto hecho de desacato a una orden judicial del 2016. Pobladores de la zona mencionaron que se trata de un conocido de la zona que mantiene en zozobra a los vecinos.

La víctima relató que en la noche vio a este hombre en su patio, por lo que presume que ingresó con intenciones de robar algo.

Tras ser descubierto, el hombre intentó huir y forcejeó con el sexagenario, a quien intentó atacar con un destornillador. Los familiares reportaron que el propietario de la vivienda solamente recibió un corte en la mano izquierda, que aparentemente no revistió gravedad.