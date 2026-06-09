Hurtan arma y objetos de valor de septuagenaria mientras no estaba en su vivienda en Capitán Miranda

Estela Barreiro de Salinas (79) denunció ante la Comisaría 65ª un supuesto hecho de hurto domiciliario que se habría cometido durante la madrugada del lunes. Desconocidos habrían ingresado a su residencia y se llevaron varios objetos de valor, entre ellos un arma de fuego calibre .22 mm de la marca Rossi, de color plateado, con cuatro proyectiles.

La vivienda se encuentra en Calle A 12, en la compañía rural Alborada II del distrito de Capitán Miranda, en el departamento de Itapúa.

Agentes de la comisaría local llegaron al sitio a constatar la situación y convocaron al personal del Departamento de Investigaciones. Además, remitieron el informe al Ministerio Público, donde la causa será sorteada.

Entre los demás objetos hurtados, la denunciante manifestó que se habrían llevado un televisor Samsung de 32″, un televisor Win de 32″, una plancha Black Broker negra, una placa eléctrica y una licuadora Philips.

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Hurto especialmente grave

La víctima relató a los intervinientes que no se encontraba en su vivienda esa noche. Se percató del hecho al día siguiente y radicó su denuncia a través del sistema 911.

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Indicó que al llegar encontró la puerta trasera forzada, por donde presumen que ingresaron los maleantes para llevarse los objetos.

Presumen que el hecho fue cometido durante la madrugada. En esa zona hay pocos vecinos cerca, según detallaron los intervinientes. Por la naturaleza de los objetos sustraídos debieron ser al menos dos los involucrados o debieron llevar lo hurtado en algún tipo de automóvil.

El simple apoderamiento de un arma de fuego eleva la categoría del delito de hurto simple a hurto especialmente grave. En el artículo 164 del Código Penal Paraguayo (CPP), la sustracción de armas está tipificada para sancionar con mayor severidad. Esto se debe al peligro que representa para la seguridad pública que estos artefactos circulen en el mercado negro. La pena estimada será de uno a diez años de pena privativa de libertad.