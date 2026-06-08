Trompadas, voto de a dos y compra de cédulas: estas son las “perlitas” de las internas

Las elecciones internas estuvieron marcadas por una serie de incidentes y situaciones curiosas que se convirtieron en las tradicionales “perlitas”.

Uno de los episodios más llamativos se registró en Quyquyhó, departamento de Paraguarí, donde una pelea entre simpatizantes colorados derivó en una batalla campal frente a un local de votación. El enfrentamiento obligó a suspender temporalmente las votaciones por varias horas.

En Yabebyry, Misiones, las internas arrancaron con tres horas de retraso luego de que referentes de Colorado Añetete denunciaran supuestas irregularidades y solicitaran la suspensión del proceso. Tras la intervención de la Fiscalía, la votación pudo iniciarse recién después de las 10:00.

La nota pintoresca de la jornada se vivió en Encarnación, donde una electora llegó a votar disfrazada de sol, en aparente alusión a la precandidata cartista Sol García, quien además fue vista realizando campaña dentro de un local electoral.

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Delitos electorales en internas

Por otra parte, en Fernando de la Mora, la Policía Nacional demoró al precandidato a concejal de la ANR Alfonso Orella por una presunta compra de votos. Durante el procedimiento fueron incautados G. 3.260.000 en efectivo.

Otra denuncia surgió en Coronel Bogado, donde videos difundidos en redes sociales muestran a personas ingresando de a dos al cuarto oscuro. Aunque la Fiscalía no pudo constatar el hecho durante una inspección, anunció que investigará el caso con base en las imágenes difundidas.

“Masivo bro”, detenido con dinero en efectivo

Por disposición fiscal, fue detenido el influencer Franccesco Nathannael Canatta González (32), conocido como “Masivo bro” en las redes sociales. La intervención también afectó a su madre, Josefina González de Canatta.

Según el informe policial, el influencer fue aprehendido por exhibir fajos de billetes en el local de votación y de su poder se incautaron de G. 10.000.000en efectivo.

Al momento de la intervención alegó que“no sabía”que eso estaba prohibido.

Las elecciones se cerraron a las 17:00 de ayer. Desde el TSJE destacaron que, en más de 10 años de trabajo en la institución, nunca antes se había visto una tan baja participación en unos comicios.