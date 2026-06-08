Elecciones internas: dan a conocer los delitos electorales más insólitos

La jornada de elecciones internas municipales dejó al descubierto las nuevas mañas en las mesas de votación. La fiscal Sandra Ledesma confirmó que el Ministerio Público cerró los operativos con un saldo de entre 10 y 12 personas detenidas a nivel nacional.

A pesar de los incidentes que obligaron a la intervención, Ledesma calificó la jornada general como “tranquila” en comparación con las expectativas iniciales. Los delitos más denunciados y procesados fueron el soborno (compra de votos) y la coerción al elector, además de llamativos esquemas de falsificación documental y el uso de tecnología prohibida para violar el secreto del voto.

Lea más: ¿Qué pasará con “Masivo bro”? Lo que dice la Fiscalía

El trabajo del Ministerio Público comenzó en realidad la tarde previa al domingo, tras una denuncia preventiva de la senadora Lilian Samaniego, quien alertó sobre la presencia de policías en servicio activo dentro del padrón. La alerta obligó al Comandante de la Policía Nacional a emitir un comunicado de advertencia a las tropas bajo amenaza de sumario.

Sin embargo, el operativo de la jornada electoral ocurrió a las 06:45 de la mañana en la Escuela Brasil de Asunción.

Lea más: Madre de tiktoker “Masivo Bro” quiso hurtar dinero de la comisaría, dice fiscal

“Ya teníamos diseñada una hoja de ruta con base en tareas de inteligencia que identificaban los locales donde se usarían documentos clonados. Efectivamente, al arrancar el día verificamos el uso de acreditaciones falsas que ya estaban denunciadas”, explicó la fiscal Ledesma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A este hecho le siguieron grescas por la conformación de mesas en las escuelas Hungría y en la Seccional N.° 5 de la capital, incidentes que debieron ser desactivados por el fiscal Marcelo García de Zúñiga.

Lea más: Fiscalía investiga presunta retención de cédulas que habría ocurrido en Coronel Oviedo

En el interior, el caso más complejo fue el de Quyquyhó, departamento de Paraguarí, donde las votaciones fueron suspendidas temporalmente hasta que dos agentes fiscales auditaron y confirmaron que la cadena de custodia y el lacrado de los maletines electorales no habían sido violentados.

Del dinero grabado a los anteojos con cámara

El fiscal Carlos Acuña ordenó la detención de personas tras ser filmadas in fraganti en el momento exacto en que recibían dinero en efectivo tras salir del cuarto oscuro.

En Villa Hayes, un agente puntero político fue detenido con 10 cédulas de identidad ajenas en su poder. Lo indignante del caso, según relató Ledesma, es que más tarde los propios dueños de los documentos acudieron a la comisaría a defender al delincuente, alegando que “solo les estaba atajando” la cédula.

Por otro lado, en Luque se dio el escándalo con el tiktoker “Masivo Bro”. Bajo la lupa de los fiscales Sophia Galeano y Jorge Escobar, se procesó la detención del influencer y de su madre; esta última terminó presa al intentar hurtar de la propia comisaría los fajos de dinero que le habían secuestrado a su hijo como evidencia de compra de votos.

Lea más: Elecciones internas: dos detenidos por presunto intento de grabar voto con lentes con cámara

Asimismo, en la mañana de este lunes se tomó la declaración indagatoria a un elector que ingresó al cuarto oscuro utilizando unas gafas especiales que tenían cámaras ocultas integradas para registrar el voto de manera digital. El procesado puso a disposición sus equipos para demostrar que no llegó a capturar imágenes.

Simulaban discapacidad para coaccionar el voto

Al ser consultada sobre las denuncias de uso irregular de sillas de ruedas, la fiscal Ledesma confirmó una maniobra perversa que se repitió en varios colegios electorales.

“Detectamos que dejaban una silla de ruedas frente al local. Había electores que llegaban caminando perfectamente, pero los punteros los subían a la silla de ruedas para hacerlos pasar por minusválidos.

Lea más: Fiscalía reporta detenidos y denuncias por irregularidades en las elecciones

Lograban entrar con ellos al cuarto oscuro bajo la figura del voto asistido e incitarlos o presionarles a votar por un candidato determinado”, relató. Sin embargo, lamentó que la falta de testigos civiles que se animen a formalizar la denuncia frena la posibilidad de una imputación en estos casos.

El alcohol, la falta más común

En el plano de las faltas menores, el reporte de los fiscalizadores determinó que la infracción más repetida de la jornada fue el intento de ingresar a los locales de votación en evidente estado de ebriedad, seguido por personas que pretendían sufragar sin portar el documento de identidad físico.

La fiscal Ledesma destacó que la campaña de concienciación y las reuniones previas con la Policía y los medios de comunicación ayudaron a mitigar la delincuencia en las urnas.