Muerte de indígena torturado por supuestos guardias en Brasil genera repudio de pueblos originarios

Un joven indígena de la etnia Kaiowá Guaraní fue golpeado severamente por un grupo de hombres que serían guardias de seguridad al servicio de un ganadero en el área rural de la ciudad de Amambai, Brasil a unos 60 kilómetros aproximadamente de Ponta Porã. Luego del hecho fue auxiliado hasta un hospital y horas después se confirmó su fallecimiento, según Digna Morilla, perito indígena de la Circunscripción Judicial de Amambay.

La misma indicó que el joven, cuya identidad aún no fue revelada, fue señalado como sospechoso de un caso de abigeato en la zona y el afectado habría decidido ajusticiarlo.

Piden esclarecer el crimen

Organizaciones de defensa de derechos indígenas de Paraguay emitieron sendos comunicados repudiando el hecho y pidiendo que se haga justicia. En ese tenor se pronunciaron el Pueblo Pai Tavyterã, los peritos indígenas al igual que la Articulación Nacional Indígena por Una Vida Digna (ANIVID) Paraguay.

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Desde el sector indígena pidieron la intervención de organismos internacionales para agilizar la tarea investigativa, esclarecer el crimen y hacer justicia.