Asunción: aprehenden a repartidor acusado de apropiarse de unos lentes y revenderlos por redes sociales

Un repartidor de plataforma fue aprehendido este martes en el barrio Luis Alberto de Herrera de Asunción, acusado de apropiarse de unos anteojos valuados en G. 750.000 que debía entregar a un cliente en la ciudad de Luque.

La captura se produjo luego de que la víctima identificara el producto en una publicación de Marketplace y coordinara una supuesta compra con el vendedor. El encuentro fue monitoreado por agentes policiales, que intervinieron cuando el sospechoso llegó al lugar con el objeto denunciado.

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La denuncia se originó tras una entrega frustrada

De acuerdo con los antecedentes del caso, el afectado, propietario de un emprendimiento dedicado a la venta de anteojos de alta gama, contrató un servicio de reparto para trasladar el producto hasta Luque.

Según relató el subcomisario Livio Brizuela, de la Comisaría 11ª Metropolitana, el repartidor llegó a destino, pero permaneció varios minutos en la zona antes de comunicarse con el remitente para informarle que supuestamente había extraviado el artículo durante el trayecto.

Ante esa situación, el comerciante dio prácticamente por perdido el producto y posteriormente formalizó la denuncia ante la Policía.

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El producto apareció en Marketplace

Días después, un amigo de la víctima observó una publicación en Marketplace que ofrecía unos anteojos con características coincidentes con los denunciados como desaparecidos.

A partir de esa información, se contactó con el supuesto vendedor simulando interés en la compra. Cuando se acordó un punto de encuentro para concretar la operación, los agentes montaron un operativo de vigilancia.

El procedimiento se realizó sobre las calles Andrade y Soriano González. Allí se presentó el sospechoso con el producto en cuestión.

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Hallaron los anteojos denunciados

Según el informe policial, durante la verificación se encontró en poder del joven un par de anteojos Smart Glasses con sus accesorios, cuyo valor fue estimado en G. 750.000.

Los intervinientes procedieron a la aprehensión de Jhony Andrés Quiñónez Antúnez, de 19 años, domiciliado en Capiatá y sin antecedentes registrados.

La Policía sostiene que el producto recuperado corresponde al mismo que había sido denunciado por la víctima días atrás.

El caso fue comunicado a la fiscala Claide Acosta, de la Fiscalía Barrial Nº 9, quien dispuso que el joven permanezca detenido en sede policial mientras avanzan las diligencias investigativas