Detenido por presunto intento de estrangulamiento de un bebé recién nacido

El agente fiscal de turno de Santa Rosa, abogado Diego Duarte, informó que la unidad fiscal a su cargo intervino en este hecho de extrema gravedad que conmociona a la comunidad y al país. El caso se habría registrado en la madrugada del lunes en la compañía San Gabriel y tiene como víctima a un recién nacido de 10 días de vida.

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La Fiscalía tomó conocimiento del hecho a través del personal médico de guardia que atendió al menor, quien, debido a la delicada situación en la que se encontraba, fue derivado inicialmente al Hospital Distrital de San Ignacio.

Una comitiva fiscal se constituyó en el lugar para dialogar con la madre del niño. Según su declaración, el presunto autor habría intentado acabar con la vida del lactante ejerciendo una fuerte presión con su codo sobre la zona del cuello del recién nacido. Posteriormente, también le habría despojado de su abrigo con la intención de que el menor sufriera hipotermia debido a las bajas temperaturas registradas durante la madrugada.

Diagnóstico medico

De acuerdo con el informe de la pediatra, el niño presenta una hemorragia intracraneal, por lo que se sospecha de un estrangulamiento cervical traumático. Debido a la gravedad de su estado, el menor tuvo que ser derivado al Hospital Acosta Ñu de Asunción para ser sometido a una intervención quirúrgica, donde continúa internado con pronóstico reservado, agregó Duarte.

El detenido fue imputado inicialmente por el supuesto hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa y violencia familiar. Asimismo, el Ministerio Público solicitó como medida cautelar la prisión preventiva del procesado, explicó el fiscal.

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