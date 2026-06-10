Investigan supuesta balacera que terminó con un auto incinerado en Alto Verá

Pobladores de la compañía Cristo Rey del distrito de Alto Verá reportaron la incineración de una camioneta, luego de que se escuchara un enfrentamiento armado con varios disparos. El hecho se registró la tarde de ayer, martes, cerca de las 16:30.
Agentes de la Comisaría 27.ª de la zona llegaron al sitio y verificaron que el rodado quemado era una camioneta Chevrolet, tipo S10 (2015), con matrícula CEA 798.
Según el registro del Departamento de Automotores, la chapa figura como extraviada, conforme a una denuncia realizada el 31/08/2017 en la Comisaría 10.ª de Central. El rodado figura a nombre de Santiago Cáceres Ruiz Díaz, quien es oriundo de Central.
Los intervinientes convocaron al sitio a agentes de los Departamentos Técnicos de Investigaciones y Criminalística. También informaron del episodio al agente fiscal de turno de la Unidad Penal en Colonias Unidas, Reinaldo Castillo.
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Investigan el caso
El fiscal Castillo explicó que los pobladores de la zona no quisieron dar detalles sobre el enfrentamiento a tiros por temor a represalias.
Los uniformados habrían informado que, en inmediaciones, se reportó el hallazgo de otro automóvil que estaba quemado. Aparentemente, sería un automóvil tipo Toyota Premio, cuyos datos se desconocen. Según el reporte, este segundo rodado tiene vestigios de haber sido incinerado hace tiempo.
Refirió que indagarán una posible relación entre ambos hechos.