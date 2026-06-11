Hallan en Luque camioneta usada en intento de secuestro de empresario chino

El intento de secuestro se produjo aproximadamente a las 22:50 de ayer miércoles en la calle Ernesto Guevara casi Córdoba, a 350 metros de la rotonda de acceso al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque, departamento Central.

La víctima del hecho fue un empresario que tiene una cédula de identidad de Paraguay que lo identifica como Eason Tay Jin, supuestamente nacido en Filipinas, de 39 años de edad, pero cuya verdadera identidad sería Jin Xiaodi, nacido en China, de 43 años de edad.

Este manejaba una camioneta Toyota Land Cruiser blanca, año 2024, con chapa OOOO 003, que fue interceptada por otras dos camionetas de las cuales bajaron al menos cuatro hombres, todos fuertemente armados y equipados, quienes intentaron llevarlo a la fuerza.

El asiático se resistió y fue golpeado con la culata de un fusil, lo que le produjo un corte en la cabeza.

Como no pudieron alzarlo, los delincuentes dejaron tirado al extranjero en el mismo lugar, pero sí se apoderaron de su camioneta, que sin embargo fue abandonada a 300 metros de distancia, detrás de la cancha de club Guaraní de la Liga Luqueña.

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Una persona que observó el ataque auxilió a la víctima y la trasladó hasta su casa, situada dentro del condominio Rakiura Country, que queda a 500 metros del lugar de la emboscada.

En la mañana de hoy jueves, la comisaría 3ª Central de Luque reportó el hallazgo de una camioneta Hyundai Tucson gris, similar a la descripta por los testigos del intento de secuestro.

El vehículo quedó abandonado a 1.000 metros del punto donde trataron de secuestrar a la víctima, en la misma zona de Luque.

Los delincuentes actuaron como policías.

Intento de secuestro, dos meses después de su detención

La víctima del intento de secuestro, Eason Tay Jin o también conocido como Jin Xiaodi, había sido detenido por policías del Departamento Control de Automotores el 6 de abril pasado en la misma ciudad de Luque.

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Cuando eso, estaba al mando de la misma camioneta Toyota Land Cruiser blanca.

Los intervinientes informaron en ese momento que tiene una condena a cadena perpetua en su país de origen, China, por una estafa de 10 millones de dólares.

Supuestamente, desvió o se quedó con dinero de inversionistas de una empresa que él administraba.

El hecho punible que le atribuyen en China es absorción ilegal de depósitos del público, lo que en Paraguay sería estafa o lesión de confianza.

El extranjero maneja varias empresas en Paraguay y Brasil. Sería de un impresionante poder económico.

En teoría, iba a ser expulsado de Paraguay

Tras aquella detención de hace dos meses, el extranjero en teoría iba a ser expulsado del Paraguay.

Incluso, mientras se tramitaba su entrega a China, fue imputado por el fiscal de Luque, Orlando Edguar Paiva Notario, por el hecho punible producción de documentos no auténticos, ya que su identidad legal registrada en nuestro país sería falsa

El juez de Luque, Nelson Ramón Romero Rodríguez, decretó inicialmente la prisión preventiva del procesado, pero antes siquiera de que pasara a una cárcel ya fue beneficiado por el mismo magistrado con un arresto domiciliario con tobillera electrónica y luego incluso ya con un permiso para salir a trabajar.

El intento de secuestro que ahora sufrió el asiático es investigado por la fiscala de Luque, Sonia Carolina Spezzini Moscarda.