Video: delincuente tira al suelo a una adolescente para robarle su mochila

El violento asalto quedó registrado por cámaras de circuito cerrado en la mañana del pasado 9 de junio, cuando una adolescente de 13 años aguardaba el transporte público para dirigirse a su colegio en la ciudad de Luque.

Las imágenes muestran el momento en que un hombre llega a bordo de una motocicleta, desciende del biciclo y se dirige directamente hacia la estudiante portando un arma en la mano. La violencia del ataque quedó evidenciada en el video, donde se observa cómo el delincuente arroja a la adolescente al suelo para apoderarse de su mochila antes de darse a la fuga.

Lea más: Luque: más de 50 demorados en megaoperativo de control

La mochila solo contenía materiales escolares

El jefe de la Comisaría Tercera de Luque, comisario principal Javier Rivas, explicó que el hecho ocurrió antes de las 07:00. “Ella estaba aguardando transporte para ir a su colegio”, señaló.

Según relató, la denuncia fue presentada por la madre de la víctima durante el transcurso de la misma mañana, lo que permitió activar de inmediato las tareas investigativas.

“Personal de servicios externos acudió al lugar y también fue convocado personal de Investigación de Delitos, teniendo en cuenta que en el video se pudo observar a la persona y las características de su motocicleta”, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ciudadanos deben organizarse para combatir la delincuencia en Luque

Rivas agregó que las imágenes permiten observar que el sospechoso tenía un objeto en la mano, aunque no pudo determinarse con precisión si se trataba de un arma de fuego.

“Se ve que algo tenía en la mano: arma contundente o de fuego. La nena tampoco pudo ver bien”, explicó.

Policía pide ayuda para identificar al sospechoso

El comisario calificó el ataque como extremadamente violento debido a la forma en que el delincuente actuó contra la menor. “Le lanzó al suelo, fue muy violento”, lamentó.

Ante la difusión del video, la Policía Nacional solicitó la colaboración de la ciudadanía para lograr la identificación del responsable.

“Le pido a la ciudadanía que cuando vean el video, si le reconocen, que por favor puedan avisarnos, porque de forma muy violenta y cruel le tiró a la nena a la calle”, expresó.

Lea más: Vídeo: roban la casa del futbolista Alejandro Silva y esto se llevaron

“Fue un ataque muy cobarde”

El jefe policial cuestionó la brutalidad empleada por el asaltante, teniendo en cuenta que la víctima era una estudiante que se dirigía a clases.

“Es un ataque muy cobarde porque en su mochila solo tenía materiales de estudio. Estaba yendo a la escuela, ¿qué lo que puede tener una nena en su mochila?”, cuestionó.