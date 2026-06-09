Vídeo: roban la casa de un ídolo de Olimpia y esto se llevaron

La Policía Nacional investiga un supuesto hecho de hurto domiciliario ocurrido en una residencia ubicada en el barrio cerrado Montesol, de la ciudad de Luque, cuya víctima es Alejandro Daniel Silva González, exfutbolista uruguayo e ídolo del Club Olimpia.

De acuerdo con el informe policial, el hecho fue descubierto este martes por el chofer del exjugador, Víctor Hugo Delgado Núñez, quien acudió para verificar el inmueble y alimentar a una mascota.

Este denunció que el hurto ocurrió ante la ausencia de Ale Silva y su familia, quienes se encuentran de vacaciones en Brasil.

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Autores habrían ingresado tras forzar una ventana

Según los intervinientes, una puerta de blíndex que conduce al quincho estaba abierta y la cerradura de una ventana de la cocina presentaba signos de haber sido violentada.

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Los desconocidos habrían ingresado por ese sector y posteriormente revisaron la habitación principal, donde desordenaron el ropero y localizaron una caja fuerte portátil.

Botín asciende a US$ 3.000 y tres relojes

Siempre según la denuncia, de la caja fuerte fueron sustraídos US$ 3.000 en efectivo y tres relojes de la marca Tag Heuer.

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Personal del Departamento de Investigaciones y de Criminalística acudió al lugar para realizar los trabajos de campo y recabar evidencias.

Los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para la prosecución de la investigación, según informó la Policía.