Banda vinculada a los robos de tirzepatida habría intentado secuestrar a un chino en Luque

En la mañana del 28 de mayo pasado una banda de maleantes vestidos con uniformes de la Dirección Nacional del Transporte (Dinatran) fingió una barrera de control sobre la ruta que une Luque con Mariano Roque Alonso, detrás mismo del aeropuerto Silvio Pettirossi, para interceptar un camión de encomiendas que estaba llevando un importante lote de Tirzepatida a la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Los criminales capturaron el vehículo en el falso control y tomaron de rehén a los dos ocupantes, estos fueron alzados en un automóvil y horas después fueron abandonados en la ciudad de Luque a bordo de un automóvil mau, pero con una matrícula robada en Paraguay.

Luego, el camión con la mercancía fue llevado hasta un depósito en el barrio La Concordia de la ciudad de Marino Roque Alonso, donde trasladaron la mercancía en otro camión con furgón refrigerado y escaparon.

Lea más: Hombres armados interceptan a empresario chino en Luque y la Policía analiza varias hipótesis

El camión de la firma asaltada fue encontrado posteriormente en el depósito y, gracias a las imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en la zona y a las que accedieron los investigadores, se pudo confirmar que los asaltantes operaban en más de cinco vehículos.

Lea más: Hallan en Luque camioneta usada en intento de secuestro de empresario chino

Y entre estos vehículos que fueron utilizados por los asaltantes estaba la camioneta Hyundai Tucson gris oscuro, con matrícula BYH 712, los oficiales ya confirmaron que el vehículo fue denunciado como robado en el Brasil y que la matrícula que tenía puesto es clonada de un vehículo legal de similares características en Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esto hace sospechar a los investigadores que los que intentaron secuestrar al ciudadano chino serían los mismos o miembros de la misma banda que robó el lote de medicamentos adelgazantes, el pasado 28 de mayo último.

Buscado por una supuesta estafa

El 7 de abril pasado agentes del departamento Control de Automotores de la Policía capturaron a Jin Xiaodi en la ciudad de Luque, ya que este tenía una orden de captura emitida por la Interpol, por una supuesta estafa de US$ 10.000.000 en su país.

En el momento del procedimiento el oriental presentó una cédula paraguaya a nombre de Eason Tay Jin, supuestamente nacido en Manila y que actualmente era un próspero empresario vinculado con la producción de criptomonedas.

El sospechoso fue puesto a cargo de la autoridades judiciales y en muy poco tiempo se le concedió medidas alternativas a la prisión y con horario especial para trabajar (desde las 12:00 hasta las 5:00 del día siguiente), ya que supuestamente sus contactos estaban al otro lado del mundo por lo que podía salir de su casa prácticamente toda la noche.

Se presume que los bandidos manejaban el dato de que el chino maneja o es poseedor de una fortuna en dólares por lo que intentaron secuestrarlo en la noche del miércoles cerca del aeropuerto Silvio Pettirossi, pero la oportuna aparición de un hombre hizo huir a los maleantes, que luego abandonaron la camioneta Hyundai Tucson que usaron.