Policiales
12 de junio de 2026 a la - 14:04

Eliminan más de diez toneladas de marihuana y bases logísticas en Amambay

Hallazgo y destrucción de marihuana en la ciudad de Cerro Corá por parte de agentes de la Senad.
Agentes de la Senad realizan erradicación de marihuana en una zona rural de Cerro Corá.

Agentes de la Senad con base en Pedro Juan Caballero, eliminaron cultivos, centros de procesamiento y más de 10.600 kilos de marihuana, según un boletín de la institución.

Por Eder Rivas

Agentes especiales del Departamento Regional de Pedro Juan Caballero de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), ejecutaron un operativo en un inmueble rural de la ciudad de Cerro Corá, Amambay.

Durante la incursión, los efectivos confiscaron más de 10.600 kilos de marihuana en distintas etapas; según detallaron desde la entidad antidrogas, los efectivos destruyeron el estupefaciente en etapa de cosecha, droga picada, ramas secas y semillas, destacaron que con la intervención se evitó que la carga ingrese a los circuitos del narcotráfico.

Las evidencias incautadas fueron incineradas en el inmueble allanado en la ciudad de Cerro Corá.
Agentes de la SENAD llevan a cabo la incineración de evidencias en Cerro Corá.

Más de un millón de dólares de pérdidas

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el volumen eliminado representa un perjuicio económico de US$ 1.590.000 para las organizaciones criminales que operan en la zona fronteriza.

Además de la droga, fueron incautados y destruidos varios elementos de procesamiento y logística como zarandas, motosierras, placas de hierro y 5 campamentos narcos.

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La operación no arrojó detenidos, según informaron desde el ente antidrogas.