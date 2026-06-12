Eliminan más de diez toneladas de marihuana y bases logísticas en Amambay

Agentes especiales del Departamento Regional de Pedro Juan Caballero de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), ejecutaron un operativo en un inmueble rural de la ciudad de Cerro Corá, Amambay.

Durante la incursión, los efectivos confiscaron más de 10.600 kilos de marihuana en distintas etapas; según detallaron desde la entidad antidrogas, los efectivos destruyeron el estupefaciente en etapa de cosecha, droga picada, ramas secas y semillas, destacaron que con la intervención se evitó que la carga ingrese a los circuitos del narcotráfico.

Más de un millón de dólares de pérdidas

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el volumen eliminado representa un perjuicio económico de US$ 1.590.000 para las organizaciones criminales que operan en la zona fronteriza.

Además de la droga, fueron incautados y destruidos varios elementos de procesamiento y logística como zarandas, motosierras, placas de hierro y 5 campamentos narcos.

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La operación no arrojó detenidos, según informaron desde el ente antidrogas.