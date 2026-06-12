Mariano Roque Alonso: cae presunto ladrón que irrumpió en local gastronómico y robó hasta los platos

Un hombre de 44 años fue aprehendido por la Policía Nacional en prosecución de una denuncia por hurto agravado registrada días atrás en el local gastronómico Don Vito, ubicado en Mariano Roque Alonso.

Se trata de Alberto Colman Ávalos, quien fue localizado en la noche del jueves sobre las calles Chile casi Panamá, del barrio Universo, luego de una serie de tareas investigativas realizadas por agentes de la Comisaría 10ª Central.

Según los antecedentes del caso, el hecho ocurrió en la madrugada del pasado 10 de junio, cuando un desconocido ingresó por la fuerza al establecimiento comercial y recorrió las instalaciones en busca de objetos de valor.

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Las cámaras permitieron identificar al sospechoso

El comisario Juan Servín, jefe de la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso, explicó que las imágenes del circuito cerrado resultaron fundamentales para orientar la investigación.

De acuerdo con el jefe policial, el sospechoso abrió la puerta principal de una patada y accedió al interior del local. Una vez dentro, revisó distintos sectores y llegó hasta la caja registradora.

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Sin embargo, la activación de la alarma del comercio habría frustrado parte de sus intenciones. Según la Policía, el hombre no logró llevarse un televisor ni el dinero en efectivo que se encontraba en la caja.

“Se ve en los videos que revisa todo y abre la caja registradora. La alarma hizo que se apurara para salir”, relató Servín.

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Hallaron platos con la insignia del restaurante

Durante el operativo realizado este jueves, los agentes observaron a un hombre cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las registradas en las grabaciones de seguridad.

Los intervinientes destacaron que el sospechoso seguía utilizando un abrigo marrón y calzados tipo crocs negros similares a los observados en las imágenes del hecho.

Al momento de la intervención, los policías encontraron en una bolsa de polietileno dos platos de porcelana blanca con el distintivo del local gastronómico, objetos que fueron reconocidos como parte de los elementos sustraídos.

La recuperación de estos artículos fortaleció las sospechas de los investigadores y derivó en la inmediata aprehensión del hombre.

Quedó a disposición de la Fiscalía

Tras su captura, Colman Ávalos fue trasladado hasta la sede policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

La fiscala Blanca Zaracho, de la Unidad Penal N° 4 de Mariano Roque Alonso, fue notificada del procedimiento y ordenó que el detenido permanezca bajo custodia policial mientras avanzan las diligencias investigativas.

Según indicó el comisario Servín, el aprehendido registra antecedentes por un caso de violencia doméstica ocurrido en la ciudad de Encarnación.