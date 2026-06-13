Video: aparatoso accidente en Villa Elisa involucra a tres vehículos

El accidente se registró aproximadamente a las 11:30 de este sábado y -según el reporte brindado por el comisario Jorge Arbo- los efectivos policiales acudieron al lugar tras un aviso del sistema 911.

Específicamente entre las avenidas Defensores del Chaco y Von Poleski, Villa Elisa, tres vehículos estuvieron involucrados: un Toyota Ractis conducido por Camila Andrea Irún (23), un Nissan Tiida al mando de Federico Delvalle (27) y una camioneta Toyota Granvia guiada por Antonio Britos (64).

Las investigaciones preliminares, respaldadas por circuito cerrado, indican que presuntamente la conductora del realizó un adelantamiento indebido y cruzó el semáforo en rojo. Esto provocó el choque contra el vehículo que conducía Delvalle y este nuevamente fue a parar contra la camioneta al mando de Britos.

Según el jefe policial, en el automóvil de la marca Nissan -que se llevó la peor parte- viajaba una familia, ya que el conductor iba acompañado por su esposa y su hijo menor de cinco años. La mujer quedó atrapada y se requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios de Villa Elisa, quienes utilizaron equipos especiales para rescatarla. Tras la intervención, ambos heridos fueron trasladados al IPS Ingavi.

Asimismo, tras el hecho, la fiscala Andrea Ríos ordenó que los tres conductores fueran sometidos al alcotest en el puesto de la Caminera en San Lorenzo, arrojando resultados negativos en todos los casos, pero de igual manera permanecen demorados y a disposición del Ministerio Público.

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“Actitud suicida”

Por su parte, Daniel Miranda, un chipero que fue testigo del accidente, señaló que el vehículo conducido por la mujer circulaba a unos 100 km/h, inclusive por la banquina antes de ocasionar el accidente.

Asimismo, afirmó que la conductora no realizó ningún tipo de frenado ante la luz roja del semáforo, sino que -a su criterio- presentaba una “actitud suicida u homicida” por su imprudencia.

Además, él fue uno de los primeros en asistir y reveló que la joven responsable del accidente intentó huir de la escena a pie poco después de la colisión, manifestando que “quería irse a su casa”.

Por esto, él y el conductor del vehículo afectado tuvieron que retenerla físicamente para evitar su fuga hasta que llegaron los efectivos policiales para intervenir, pero de igual manera, mencionó que un acompañante que viajaba en el asiento trasero del Ractis logró escapar corriendo del lugar.

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