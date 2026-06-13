Violencia en PJC: golpeó y le derramó cola de zapatero a su pareja

Una brasileña de 30 años denunció haber sido víctima de agresión por parte de su pareja, identificada como Carlos Enrique Sequeira, también brasileño, de 30 años.

Según un informe de la Comisaría 1ra. de Pedro Juan Caballero, el hecho ocurrió en el interior de una peluquería ubicada sobre la calle Dr. Francia, de esta capital departamental.

“La mujer llegó hasta la peluquería donde trabaja su pareja, hubo una discusión por celos según la persona afectada, en un momento dado, el hombre le golpeó en la cara, hubo un forcejeo y posteriormente le derramó pegamento para zapatos”, indicó el comisario Pedro Román, subjefe de la mencionada dependencia policial, en base al relato de la víctima.

Sin denuncia formal

El comisario Pedro Román, señaló que la intervención policial fue de oficio por tratarse de un supuesto caso de violencia familiar, pero la víctima no formuló denuncia en la institución. “Ella pidió ayuda, fue llevada al Hospital Regional donde le asistieron, pero no realizó denuncia formal”, manifestó el jefe policial.

Según el uniformado, el supuesto agresor huyó del lugar luego del hecho. “Pasó a territorio brasileño, estamos haciendo la tarea correspondiente para poder ubicarlo”, expresó en ese sentido.

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Agregó que luego de recibir los primeros auxilios en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, la mujer fue derivada a un nosocomio de Ponta Porã, Brasil, ya que es de nacionalidad brasileña.

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La investigación del caso quedó a cargo de la fiscala Katia Uemura, quien manifestó que está abocada junto a los agentes policiales, en la tarea de búsqueda del supuesto agresor. Agregó que evalúa la conducta desplegada por los protagonistas de la historia para tomar una decisión.