Detienen a hombre con orden de captura e incautan drogas en Juan E. O’Leary

En una acción desarrollada bajo el Plan de Acción Contra el Abuso de Drogas SUMAR, efectivos del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, Regional Alto Paraná, llevaron a cabo un exitoso allanamiento en la ciudad de Juan E. O’Leary.

El procedimiento se efectuó en una vivienda ubicada en el barrio Santa Ana. En el lugar, las autoridades lograron la detención de un hombre de 32 años de edad, quien además presentaba una orden de captura vigente en una causa relacionada con la Ley N° 1340/88 y sus modificaciones.

Durante el registro del inmueble, los intervinientes lograron el decomiso de elementos vinculados al narcomenudeo:

Dosis de supuesta cocaína.

Porciones de supuesta marihuana picada.

Una balanza digital de precisión.

Dinero en efectivo en billetes de baja denominación.

Una bandolera utilizada para el traslado de los ilícitos.

El hecho fue inmediatamente comunicado al Agente Fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del departamento de Alto Paraná.

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El representante del Ministerio Público dispuso las diligencias de rigor correspondientes para dar continuidad a la investigación y avanzar en la desarticulación de esta estructura criminal en la zona.