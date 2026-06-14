Toma de rehén en Concepción: sepa el estado de salud de la mujer herida con cuchillo

María Liz Cañete Peralta (39) permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), luego de que el martes último fuera ingresada a quirófano debido a las lesiones que tuvo en el pulmón. De acuerdo al reporte médico, su evolución es favorable.

El director médico del principal nosocomio del primer departamento, doctor José Silva, informó este domingo que la paciente fue extubada —ya no precisa de un respirador— y que actualmente se alimenta por boca —vía oral—, por lo que no precisa de sonda.

“Actualmente tiene aún tubo de drenaje pleural, está estable y sin fiebre. En el transcurso del día será evaluada por cirujanos para ver la posibilidad de extraerle el tubo de drenaje. Si eso se hace, ella pasará de terapia a la sala de internación del servicio de cirugía”, explicó el doctor José Silva.

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Tras el ataque que recibió la trabajadora con un cuchillo, además de afectar la zona pulmonar, la víctima también fue herida en el brazo derecho, lo que afectó piel y músculos.

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Solidaridad

Compañeras de trabajo y amigas de María Liz Cañete Peralta están organizando actividades solidarias para recaudar dinero que será destinado para cubrir los gastos de internación de la mujer. Para quienes deseen colaborar, pueden comunicarse al 0984 775 572.

El caso

La mujer recibió la lesión el martes pasado, tras escapar de Aníbal Cayetano Ramírez Ortíz (45), quien la mantuvo de rehén por más de dos horas. El hombre la atacó con un cuchillo.

Finalmente, el agresor de la trabajadora fue herido por un agente policial con un disparo de arma de fuego. Ramírez Ortíz falleció en la madrugada del miércoles 10 de junio.