Banco afectado por megaataque destaca que no se hayan registrado heridos

La entidad financiera cuya sucursal fue atacada durante el violento asalto registrado en Santa Rita emitió un comunicado oficial en el que confirmó que personas desconocidas detonaron explosivos en el local durante la madrugada de este lunes.

Según informó la institución, apenas tuvo conocimiento de lo ocurrido activó de inmediato los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones y notificó a la Policía Nacional y a la empresa de seguridad privada encargada del resguardo de sus instalaciones.

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“Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas heridas. Los daños ocasionados son exclusivamente materiales”, resaltaron

Asimismo, indicó que las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes y que la empresa continúa colaborando plenamente con los organismos encargados del caso.

Todavía no se determina el monto robado

La institución también aclaró que, por el momento, no puede confirmar el monto eventualmente sustraído, ya que la situación sigue siendo evaluada en conjunto con los investigadores.

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“Continuaremos aplicando los protocolos establecidos para este tipo de hechos y, a medida que contemos con información confirmada y relevante, la comunicaremos oportunamente a través de nuestros canales oficiales”, agrega el comunicado.

Megaataque a bancos y casa de cambios

El hecho forma parte del megaataque perpetrado en la madrugada de este lunes en Santa Rita, departamento de Alto Paraná. De acuerdo con los primeros reportes policiales, más de 20 delincuentes fuertemente armados atacaron con explosivos al menos tres entidades bancarias y una casa de cambios de la ciudad.

Los asaltantes habrían actuado de manera coordinada, utilizando vehículos para desplazarse y explosivos para intentar acceder a las bóvedas y cajeros automáticos. La magnitud del operativo criminal movilizó a numerosos agentes policiales y fiscales, quienes continúan recabando evidencias para identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el monto total del dinero robado ni la identidad de los integrantes de la banda que ejecutó el ataque.