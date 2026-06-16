Envían refuerzos tras ataques a entidades bancarias en Santa Rita

Tras el megaataque registrado en pleno centro de Santa Rita, tanto la Fiscalía como la Policía refuerzan sus equipos de investigación.

El fiscal adjunto Celso Sanabria designó como fiscales coadyuvantes a los agentes Édgar Benítez y María del Carmen Meza, quienes acompañarán las diligencias investigativas encabezadas por la agente fiscal Rocío González, responsable de la causa.

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“La decisión tiene por objeto fortalecer las acciones investigativas, optimizar la coordinación de las actuaciones fiscales y avanzar en el esclarecimiento de los hechos, así como en la identificación y eventual procesamiento de los responsables”, indicó el Ministerio Público.

Equipo policial en camino

Paralelamente, el subcomandante de la Policía, comisario Feliciano Martínez, y el director general de Investigación Criminal, comisario Marcelino Espinoza, se encuentran en camino a Santa Rita para “supervisar personalmente los procedimientos, coordinar labores investigativas y fortalecer las acciones operativas desplegadas”.

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La institución aseguró que se desarrollarán tareas preventivas, investigativas y técnicas, con el acompañamiento del Ministerio Público, para avanzar con todo el proceso investigativo.