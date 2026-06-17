Explosivos usados en el megaataque en Santa Rita fueron declarados como utilizados en una cantera de Emboscada

El megaataque contra tres bancos y una casa de cambios se produjo ayer de madrugada en el centro de la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

Las entidades afectadas fueron el banco GNB, de donde supuestamente se robaron 1.800 millones de guaraníes y unos 30.000 dólares; el banco Familiar, de donde supuestamente se llevaron 1.200 millones de guaraníes y unos 70.000 dólares; banco Ueno, de donde no llegaron a robar dinero, y la casa de cambios Santa Rita Cambios, de donde tampoco sustrajeron dinero.

Los delincuentes volaron con bombas las bóvedas de los bancos GNB y Familiar, pero porque estaban apurados no llegaron a accionar los explosivos que colocaron en el banco Ueno y en la casa de cambios Santa Rita Cambios.

De hecho, los explosivos que no se accionaron fueron recogidos y analizados por militares de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), quienes al introducir a su sistema informático los números de serie de dichos elementos descubrieron que figuraban ya como utilizados en la cantera Itá Bella de la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera.

Con estos datos, anoche se hicieron allanamientos justamente en Emboscada. La comitiva fue liderada por la fiscala de Santa Rita, Rocío González, e integrada justamente por militares de Digemabel y policías de Investigaciones de Cordillera.

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En los procedimientos fueron capturados José Cuevas Yegros, de 57 años, quien figura como responsable de la cantera y de los explosivos, y Ramón Leonardo Bogado Agüero, de 39 años, gestor informático de la misma cantera y a la vez agente penitenciario de la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada.

Esta mañana, la misma comitiva revisó la cantera Itá Bella en busca de más evidencias.

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Según el director de Dimabel, los ahora detenidos declararon falsamente ante la oficina militar haber utilizado los explosivos en la cantera de Emboscada, en una explosión controlada, pero al final esos mismos elementos aparecieron en el asalto múltiple de Santa Rita.

Es decir, habrían vendido los explosivos a los asaltantes y luego simularon haberlos utilizado para que la Digemabel los diera de baja.

Los casos anteriores

El 30 de octubre de 2025, el que sería el mismo grupo tomó la ciudad de Katueté, en el departamento de Canindeyú, en un asalto contra el banco Itaú.

Se usaron explosivos que salieron de la cantera Petters SA de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

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El dueño y el explosivista de este establecimiento fueron imputados. Estos dijeron que se les habría robado el lote utilizado en el golpe.

El 10 de febrero de 2026, la que también sería la misma banda tomó la ciudad de Coronel Bogado, en el departamento de Itapúa, en un asalto contra la agroexportadora Algisa.

Se usaron explosivos que salieron de la cantera Candelaria de la localidad de Vallemí, departamento de Concepción.

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El dueño de la cantera y su hija fueron detenidos como responsables, ya que tampoco pudieron justificar cómo es que aparecieron esos elementos al otro lado del país.