Hallan cocaína, crack y marihuana en celdas del Centro Nacional de Prevenidos, ex-Tacumbú

Agentes policiales incautaron varias dosis de supuestas sustancias estupefacientes durante un procedimiento realizado en el Centro Nacional de Prevenidos, la exPenitenciaría Nacional de Tacumbú.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 17:00 del lunes y fue comunicado por la Comisaría 4ª Metropolitana. Según el informe oficial, las sustancias fueron encontradas en celdas del pabellón nuevo ocupadas por tres internos.

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Drogas halladas durante la intervención

De acuerdo con el reporte policial, fueron incautadas 10 dosis de supuesta cocaína, envueltas en bolsitas de polietileno blanco, con un peso total de 0,9 gramos.

Además, los intervinientes encontraron tres dosis de supuesto crack con un peso de 0,5 gramos y una bolsita de marihuana que arrojó un peso de 0,8 gramos.

El hallazgo se produjo durante un procedimiento de control dentro del establecimiento penitenciario, donde las fuerzas de seguridad verificaron las celdas de los reclusos señalados.

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Internos involucrados

Las sustancias fueron encontradas en las celdas utilizadas por Enrique Antonio Barreto, quien registra antecedentes por hurto agravado; Pablo Ariel Dávalos Vargas, también con antecedentes por el mismo hecho punible; y Rafael Enrique Espinel Niebles, ciudadano colombiano de 35 años con antecedente por homicidio doloso, según datos de la Policía Nacional.

Intervención de Antinarcóticos y Fiscalía

Las sustancias fueron sometidas a un análisis primario de campo por personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Tras la verificación preliminar, los agentes comunicaron el procedimiento al Ministerio Público, específicamente a la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, que deberá impulsar las diligencias para determinar responsabilidades y esclarecer cómo los estupefacientes llegaron hasta el interior del recinto.