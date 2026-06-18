Allanan foco de distribución y presunta fabricación de droga sintética “tusi” en Cambyretá

Un allanamiento antidrogas resultó con dos detenidos, drogas e indicios de fabricación y distribución incautados, la mañana de este miércoles. El operativo fue realizado por agentes de la Oficina Regional de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en compañía del agente fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Enrique Fornerón.

El operativo se realizó desde las 6:30 en una vivienda del barrio Silvio Pettirossi, del distrito de Cambyretá. Los detenidos fueron identificados como Wilson Raúl Arzamendia Godoy (33), paraguayo oriundo de Coronel Oviedo, y Cristhian Mauricio Andrade Perilla (42), de nacionalidad colombiana.

Los intervinientes manifestaron que el extranjero fue expulsado de la Argentina en 2021 por una causa de tenencia y comercialización de drogas, confirmada por sentencia en segunda instancia de la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Buenos Aires, según el expediente CAF 068958/2019/CA001.

En el lugar incautaron 4,3 g de droga sintética conocida como “tusi”; tres celulares; dinero: G. 387.000, 100 dólares estadounidenses y 92.830 pesos argentinos; 15 cajas vacías con la inscripción “Ketavet 50 ml de 30 FCOS”; un picador de hierbas; una pipa; una balanza de precisión y el DVR del circuito cerrado.

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¿Qué es “tusi”?

El tusi —frecuentemente denominado cocaína rosa— no es una sustancia pura, sino un compuesto sintético altamente impredecible elaborado en entornos no regulados mediante la mezcla de diversas sustancias.

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Aunque el término se asocia históricamente a la familia de las fenetilaminas, los análisis toxicológicos actuales revelan que su composición es inconsistente; generalmente consiste en una mezcla de anestésicos disociativos, estimulantes, cafeína y colorantes sintéticos.

El peligro principal de esta mezcla radica en la incertidumbre sobre la pureza y las proporciones de los componentes, lo que genera interacciones químicas que pueden saturar el sistema nervioso central.

Desde una perspectiva clínica, su consumo está vinculado a riesgos graves para la salud mental, incluyendo episodios psicóticos y estados de ansiedad aguda, así como a complicaciones físicas severas como arritmias, crisis hipertensivas y daños vasculares permanentes.

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Posible fabricación

Los intervinientes presumen que la residencia allanada puede ser un laboratorio de fabricación de la droga tusi.

Los frascos de ketamina inyectable para uso veterinario son habitualmente desviados al mercado ilegal para ser el ingrediente principal del tusi.

La ketamina es un potente anestésico y fármaco disociativo de acción rápida. Originalmente desarrollado en los años 60, se utiliza tanto en medicina humana como veterinaria.

Los fabricantes clandestinos adquieren este medicamento líquido y lo someten a un proceso de evaporación para obtener la ketamina en polvo, la cual luego tiñen y mezclan con otras drogas.

Para contrarrestar el efecto sedante de la ketamina, muelen e incorporan cafeína en polvo o MDMA (éxtasis).

Además, presumen que la droga era comercializada en Argentina o que los clientes vienen desde el vecino país, debido a que el detenido de nacionalidad paraguaya tiene documentos argentinos y se encontró una gran cantidad de dinero en moneda del vecino país.