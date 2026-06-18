Atrapan a presunto logístico narco con 5 kilos de cocaína en Hernandarias

El detenido bajo sospechas de ser un logístico de una red narco fue identificado como Rodrigo Hernán Escobar Yrala (24), quien estaba habitando una casa del Área 6 de Hernandarias, que fue allanada por los agentes antidrogas en el transcurso de esta mañana.

De acuerdo con los investigadores, Escobar aparece como un elemento logístico de una estructura criminal afincada en algún punto del este del país. Se presume que los narcos tienen montado todo un taller de mecánico y de chapería y pintura para acondicionar los vehículos con doble fondo.

Lea más: Capturan a peligroso narco brasileño en el Paraná Country Club

Estos huecos generados entre la chapería y el chasis son rellenados con panes de cocaína prensadas que luego son enviados a las principales ciudades del Brasil y del Uruguay. Las actividades de esta organización fueron detectadas tiempo atrás, pero debido al sigilo con que operan sus integrantes nunca se los pudo sorprender con evidencias, ni ubicar el taller.

Finalmente, los agentes lograron ubicar la propiedad donde estaba instalado uno de los presuntos logísticos de la estructura criminal, que fue intervenida en el transcurso de esta mañana.

Zona residencial

En el sitio, que está ubicado en una zona residencial, cayó el sospechoso, quien tenía en su poder 5 kilos con 193 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en cinco panes iguales, todos envueltos en cinta de embalaje amarilla, valuados en el mercado local en unos US$. 75.000.