Detienen a joven y adolescente vinculados a robos en Zeballos Cue

Agentes de la Comisaría 23ª Metropolitana aprehendieron a dos personas señaladas como presuntas responsables de varios hechos delictivos ocurridos en Zeballos Cue, entre ellos un reciente caso de robo agravado denunciado por una vecina de la zona.

Los detenidos son un adolescente de 17 años, y Mauricio Samuel Bogarín Bogarín, de 18 años. Ambos fueron interceptados durante una patrulla preventiva realizada en el barrio San Francisco de Asís.

Según el informe policial, los uniformados lograron identificarlos tras una investigación apoyada en imágenes de circuito cerrado y en la descripción proporcionada por las víctimas.

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Los vinculan a varios hechos delictivos

El oficial Blas Quintana explicó que la intervención se realizó en seguimiento a una denuncia por supuesto robo agravado.

Indicó que los sospechosos ya eran conocidos por la Policía debido a su presunta participación en otros hechos ocurridos en el sector.

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Entre los casos atribuidos a ambos figuran hurtos domiciliarios, robo de bicicletas y sustracción de teléfonos celulares.

“Ya en reiteradas ocasiones realizamos procedimientos referentes a casos donde esta persona está involucrada”, señaló el uniformado al referirse al adolescente.

Menor con antecedentes y cuestionamientos al sistema

De acuerdo con los registros policiales, el menor aprehendido posee antecedentes por hurto correspondientes al año 2025.

El oficial Quintana afirmó que, pese a intervenciones anteriores, el adolescente recuperó su libertad en distintas ocasiones debido a su condición de menor de edad.

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Hallaron un celular robado y un cuchillo

Durante el procedimiento, los agentes encontraron en poder de los sospechosos un teléfono celular y un arma blanca.

Según la denuncia, el aparato sería producto del último hecho investigado.

La Policía presume además que el cuchillo habría sido utilizado para cometer el robo agravado denunciado por la víctima.

De acuerdo con el reporte oficial, ambos admitieron ante los intervinientes haber participado en el hecho que estaba siendo investigado.

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Cámaras ayudaron a identificarlos

La investigación avanzó gracias a imágenes captadas por cámaras de circuito cerrado instaladas en la zona.

Las grabaciones permitieron identificar al adolescente como el presunto autor del ingreso a una vivienda durante la madrugada para sustraer un teléfono celular.

Asimismo, Mauricio Samuel Bogarín fue observado en registros de video relacionados con el robo de una bicicleta denunciado anteriormente.

La Policía sostiene que ambos actuaban juntos y que frecuentemente eran vistos en compañía mutua cuando se registraban hechos delictivos en el barrio.

Fiscalía ordenó que permanezcan en la comisaría

El caso fue comunicado a la fiscal Sussy Riquelme, quien dispuso que los aprehendidos permanezcan en la sede policial en libre comunicación mientras se remiten los informes correspondientes al Ministerio Público.

Las autoridades continúan investigando la posible participación de ambos en otros hechos denunciados en Zeballos Cue, una zona cuyos vecinos vienen reclamando mayores respuestas ante la reiteración de hurtos y robos domiciliarios.