Caen dos sospechosos de robos de celulares en Asunción, uno tenía orden de captura

Dos jóvenes fueron detenidos este lunes por agentes de la Comisaría 11ª Metropolitana tras ser sorprendidos presuntamente cometiendo un robo en la vía pública. El procedimiento derivó además en la recuperación de dos teléfonos celulares y la incautación de una motocicleta utilizada por los sospechosos.

El operativo se realizó alrededor de las 16:20 sobre las calles Eusebio Lillo y Denis Roa, en Asunción, luego de que agentes policiales detectaran a los presuntos autores en plena acción.

Según el informe policial, los uniformados iniciaron una persecución que concluyó en la intersección de Eusebio Lillo y Malutín, donde lograron reducir a ambos ocupantes de una motocicleta.

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Uno de los detenidos era buscado por robo

Los intervenidos fueron identificados como Antonio David Benítez Rivarola, de 24 años, y Alexis Benjamín Segovia Recalde, también de 24 años.

Durante la verificación de antecedentes, los agentes constataron que Benítez Rivarola contaba con una orden de captura vigente emitida por el Juzgado Penal de Garantías N° 5 de Asunción, en el marco de una causa por robo.

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Por ese motivo, además de quedar aprehendido por el hecho investigado, fue puesto a disposición de la justicia para el cumplimiento de la medida pendiente.

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Recuperan celulares denunciados como robados

En poder de los sospechosos fueron hallados dos teléfonos celulares: un Samsung A24 de color gris y un Samsung A04 de color negro.

Posteriormente, dos personas se presentaron en la sede policial y reconocieron los aparatos, sindicando a los detenidos como los supuestos responsables del despojo.

Los dispositivos fueron recuperados y quedaron a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

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Investigan posible vínculo con otros asaltos

La Policía sospecha que los detenidos podrían estar relacionados con otros casos de robo de celulares registrados en distintas jurisdicciones de la capital.

De acuerdo con los investigadores, varias denuncias anteriores describían características similares de los presuntos autores y de la motocicleta utilizada para perpetrar los hechos.

El biciclo incautado es una motocicleta Kenton GTR 200 de color blanco, sin chapa, que también será sometida a pericias dentro de la investigación.

En el caso de Alexis Segovia Recalde, la Policía informó que registra antecedentes por hurto agravado en 2019, 2025 y 2026, además de una causa por robo en 2025.

La investigación continúa para determinar si ambos participaron en otros hechos denunciados recientemente en Asunción y áreas cercanas.