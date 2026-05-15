Día de la Madre: 80% de víctimas de violencia familiar son mujeres, según Fiscalía

El Observatorio del Ministerio Público informó que el 80% de las víctimas de violencia familiar corresponde a mujeres, tras un análisis realizado por el Departamento de Estadísticas de la institución sobre el perfil de la violencia en Paraguay.

El estudio se basó en un muestreo de 80 causas del año 2024 y otras 80 del 2025. Durante 2024 se registraron 5.143 denuncias por violencia familiar en las sedes de Asunción, mientras que en 2025 la cifra alcanzó 4.649 casos. En total, ambos periodos suman 9.792 denuncias, además de otras causas tramitadas en unidades fiscales del país.

El informe señala que el 90% de las denuncias incluyó al menos una víctima y que el 10% registró dos o más afectados.

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Jóvenes concentran mayor cantidad de casos

El análisis indica que el 37% de las víctimas tiene entre 30 y 44 años. El segundo grupo con mayor incidencia corresponde a mujeres de entre 18 y 29 años, que representan el 31% de los casos.

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Según los datos fiscales, las afectadas son principalmente estudiantes, trabajadoras y madres.

El 50% de las agresiones denunciadas combina violencia física y psicológica-verbal. Otro 26% corresponde exclusivamente a violencia psicológica y verbal, incluyendo insultos, amenazas, hostigamiento e intimidación.

Entretanto, el 21% de los hechos reportados se relaciona con agresiones físicas, como golpes de puño, heridas con armas blancas, golpes con objetos y lesiones causadas con uñas y dientes.

Mayoría de casos ocurre dentro de viviendas

El 88% de los episodios de violencia familiar ocurrió en viviendas. Además, el informe detalla que el 70% de agresores y víctimas vivían en el mismo domicilio.

También se reportaron hechos en la vía pública, que representaron el 7% de los casos, así como episodios registrados en vehículos, lugares de trabajo y mediante llamadas telefónicas.

Parejas y exparejas encabezan lista de agresores

Las parejas sentimentales, entre cónyuges y concubinos, aparecen como los principales agresores denunciados. En segundo lugar figuran exparejas, excónyuges y exconcubinos.

Posteriormente se encuentran hijos, hermanos y madres.

Respecto a la edad de los agresores, el 45% tiene entre 30 y 44 años, mientras que el 34% corresponde al rango de 18 a 29 años. Otro 15% se ubica entre los 45 y 59 años.

Fines de semana registran más denuncias

El Ministerio Público reportó que la mayor cantidad de hechos se concentra durante la mañana, siesta y tarde, franjas en las que se registraron 5.407 denuncias. En horario nocturno se contabilizaron 4.745 casos.

Los fines de semana presentan un incremento en las denuncias. Los sábados se reportaron 1.653 casos y los domingos, 1.873. Los lunes también aparecen entre los días con mayor incidencia, con 1.380 denuncias.

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Asunción y Central, entre zonas con más casos

Durante 2024, los meses con más denuncias fueron marzo, setiembre, noviembre y diciembre. En 2025, los mayores registros se dieron en enero, febrero, marzo y diciembre.

Los departamentos con mayor incidencia de violencia familiar fueron: Asunción, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná y Central.