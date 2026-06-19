Policiales
19 de junio de 2026 a la - 12:07

Detenido por agredir a su papá y su mamá a días del Día del Padre

Hombre descalzo con pantalón corto de jean y cabeza cubierta con bolsa negra, frente a cartel de Policía Nacional en comisaría.
Pablo Gabriel Montanía Torres detenido por supuestamente agredir a sus padres a días del Día del Padre.

Un hombre de 33 años fue detenido por agentes de la Comisaría 3ra. Central, en Luque, por supuestamente agredir a sus padres, entre ellos su papá de 69 años. El hecho se registra a días del Día del Padre.

Por ABC Color

Pablo Gabriel Montanía Torres, de 33 años, fue detenido por agentes de la Comisaría 3ra. Central de Luque, tras ser denunciado por su propia hermana de agredir verbal y físicamente a sus padres.

Según el informe policial, las víctimas fueron identificadas como Blas Rodolfo Montanía Zielke, de 69 años, y Rosa Catalina Torres de Montanía, de 78.

La denunciante, María Otilia Montanía Torres, aseguró que su hermano estaba bajo efectos del alcohol cuando agredió a sus padres, además de que las agresiones son constantes.

La detención se dio en la vivienda ubicada sobre las calles Santa Rita casi Ykua Roty del barrio Zárate Isla de la ciudad de Luque.

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Fiscalía investiga al detenido por agredir a sus padres

El caso fue comunicado a la fiscal de turno de la Unidad Penal Nº 6 de Luque, Laura Ramírez, quien dispuso que el detenido quede en la comisaría.