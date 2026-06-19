Jefe policial herido en emboscada “está grave pero estable”

El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó esta mañana que el comisario principal Vicente Cáceres, jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) del departamento de Canindeyú, hasta anoche se encontraba “grave pero controlado”.

“Está grave pero estable, porque la bala penetró en el brazo y al principio parecía una lesión superficial, pero le atravesó el brazo y se alojó entre el pulmón y la columna”, detalló sobre su estado de salud.

Resaltó que el objetivo de su traslado era el acceso a más especialistas que garanticen una buena evolución. “En líneas generales hasta anoche, estaba grave pero estable, o sea controlado”, recalcó el ministro en ABC Cardinal.

El jefe policial fue baleado durante un operativo en la colonia Anahí, Corpus Christi. El mismo fue emboscado mientras se encontraba custodiando un inmueble, que estaba ocupado de forma ilegal por un grupo de indígenas.

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Qué se sabe del ataque armado al jefe policial

Según los datos brindados por Riera, el inmueble fue ocupado por un grupo de indígenas que alegaba que se trataba de territorios ancestrales. No obstante, rápidamente montaron un aserradero clandestino.

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El Indi determinó que el área no forma parte de las tierras indígenas y a raíz de eso se ordenó el desalojo. Si bien los ocupantes se retiraron de manera pacífica el día miércoles a la mañana, advirtieron que volverían, señalaron agentes de la zona.

Horas después, en horas de la noche, los uniformados que fueron designados a la custodia fueron emboscados a balazos.

Autor de disparos no fue identificado

“No se pudo identificar, salieron los tiros desde el monte, un monte muy cerrado”, detalló el ministro Riera con respecto a quién realizó el disparo que hirió al comisario principal.

Resaltó que las balas salieron de zonas boscosas de muy difícil acceso. Aseguró que incluso se tarda hasta una hora en hacer pocos kilómetros.

No obstante, el ministro agregó que se presume que los autores son parte del grupo desalojado. “Y ellos sí están identificados”, destacó.

Por el momento, señaló que la Fiscalía pidió que se despeje el operativo para evitar mayores incidentes.

Pide a privados que avancen con denuncias

El ministro Riera habló también de la problemática de la invasión de predios privados y pidió “colaboración” al sector privado.

Por un lado, les solicitó que siempre que se registren invasiones busquen avanzar en el ámbito judicial hasta últimas instancias. Dio esas declaraciones debido a que luego de un desalojo, con frecuencia los grupos vuelven a intentar avanzar hacia el mismo predio o quizás otro en la zona, generándose así más situaciones de posibles enfrentamientos armados.

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“Los derechos terminan donde empiezan los de los otros. Y hay normas constitucionales que deben respetar. Entonces, yo debo advertir que estoy obligado a cumplir la ley”, resaltó, dirigiéndose a organizaciones que con frecuencia acompañan la ocupación de predios.