Mundial 2026: los preparativos de la Policía para otra noche de pasión albirroja en Asunción

Se viene una nueva noche de Mundial para la Albirroja y, como ocurrió la semana pasada, se espera una masiva confluencia de hinchas esta noche en el microcentro de Asunción, donde ya hay pantallas gigantes instaladas para seguir el partido de la selección paraguaya de fútbol contra Turquía, que comenzará a las 00:00 del sábado.

Ya desde esta mañana, las calles Palma y Estrella están cerradas al tránsito vehicular en sus intersecciones con las calles 15 de Agosto y Fulgencio Yegros. A partir de las 18:00, el cierre sobre esas dos vías se extenderá hasta los cruces con Colon y México.

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En conversación con ABC Cardinal este viernes, el comisario Juan Agüero, director de la Policía Nacional en Asunción, detalló cómo será el operativo de seguridad en torno a lo que se espera sea una fiesta masiva como la que se registró el pasado viernes cuando la Albirroja debutó en el Mundial.

Se espera de nuevo a decenas de miles de personas

Se estima que unas 40.000 personas colmaron el microcentro de Asunción el pasado viernes y el comisario Agüero dijo que se espera una cantidad similar –o quizás ligeramente más baja, teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo– hoy.

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Según comentó el jefe policial, la fuerza de seguridad volverá a desplegar unos 2.000 efectivos –cifra igual a la que movilizó la semana pasada- para dar cobertura al evento en el microcentro. La movilización incluirá a gran parte de los efectivos de la Dirección de Policía de Asunción con apoyo del Grupo Lince y elementos tácticos y antidisturbios.

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El comisario Agüero destacó que la semana pasada no hubo denuncias o reportes de incidentes durante los eventos por el debut mundialista de Paraguay y dijo confiar que hoy se dará la misma situación.

“Hasta que se retire el último aficionado”

Agregó que la Policía dará cobertura al evento “hasta que se retire el último aficionado”, ante la posibilidad de que se produzca un triunfo de la Albirroja y los festejos se prolonguen.

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Recordó que la semana pasada hubo gran cantidad de personas en el microcentro hasta las 5:00 del sábado, a pesar de que la selección paraguaya perdió el partido inaugural.